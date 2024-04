¿Qué escuchan los mexicanos en Spotify? Este es el top 10 de la semana

Las 10 canciones más escuchadas de la semana en Spotify, a nivel global y en algunos países de Latinoamérica y España.

México

1.- “Madonna” – Natanael Cano, Oscar Maydon

2.- “Natanael Cano: Bzrp Music Sessions, Vol. 59” – Bizarrap, Natanael Cano

3.- “Corazón de piedra” – Xavi

4.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris Mj

5.- “Entre las de 20” – Bizarrap, Natanael Cano

6.- “La people II” – Peso Pluma, Tito Double P, Joel De La P

7.- “La diabla” – Xavi

8.- “Tú name” – Fuerza Regida

9.- “Rockstar” – Junior H

10.- “Regalo de Dios” – Julión Álvarez y su Norteño Banda

Global

1.- “I Like The Way You Kiss Me” – Artemas

2. “Too Sweet” – Hozier

3. - “Gata Only” - FloyyMenor, Cris Mj

4.- “End of Beginning” - Djo

5.- “Beautiful Things” – Benson Boone

6.- “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)” – Ariana Grande

7.- “Greedy” – Tate McRae

8.- “Espresso” – Sabrina Carpenter

9.- “Like That” – Future, Metro Boomin, Kendrick Lamar

10.- “Lose Control” – Teddy Swims

Argentina

1.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris Mj

2.- “Piel” – Tiago PZK, Ke Personajes

3.- “30 grados” – El Turko, Mandale Flow

4.- “Un besito más” – Salastkbron, Diel Paris

5.- “Tal para cual” – Salastkbron, Omar Varela

6.- “Pa” – Tini

7.- “Hola perdida” – Luck Ra, Khea

8.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

9.- “Una foto (remix)” – Mesita, Nicki Nicole, Tiago PZK, Emilia

10.- “Mil preguntas” – The La Planta, Luana

Chile

1.- “Gitana” - Pablo Chill-E, Bryartz

2.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris Mj

3.- “Enrolar” – Kidd Voodoo, DrefQuila

4.- “Bastardo” – Pablo Chill-E, Ñengo Flow, Jere Klein

5.- “Que hay amor” – Cris Mj

6.- “Daytona” - Cris Mj

7.- “Ese Guille” – Kidd Voodoo, Pablo Chill-E

8.- “Ma diamante” – Ithan NY, AK4:20

9.- “Coa xorete” – Lucky Brown, Big Cvyu

10.- “Minnie”- Kidd Voodoo, Daiko 02

Colombia

1.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

2.- “Si sabe Ferxxo”- Blessd, Feid

3.- “Perro negro” – Bad Bunny, Feid

4.- “Amargura” – Karol G

5.- “Cual es esa” – Feid, Pirlo

6.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris Mj

7.- “La diabla” – Xavi

8.- “Según quién” – Maluma, Carín León

9.- “Qlona” – Karol G, Peso Pluma

10.- “Alakran” – Feid

España

1. “El conjuntito” – El Bobe, Omar Montes

2.- “X’clusivo remix” – Gonzy, Saiko, Arcángel

3.- “Gata Only” – FloyyMenor, Cris Mj

4. “La ranger”– The Academy: Segunda Misión, Sech, Justin Quiles, Lenny Tavárez, Dalex, Dímelo Flow, Myke Towers

5.- “Fardos” – JC Reyes, De La Guetto

6.- “Bby Boo (Remix)” - iZaak, Jhayco, Anuel AA

7.- “Lo que tiene” – Morad, Beny Jr, Rvfv

8.- “La sevillana” – Omar Montes

9.- “Luna” – Feid, ATL Jacob

10.- “La falda” – Myke Towers