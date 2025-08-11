'Que emoción'; captan a periodista de TUDN durmiéndose en concierto de Maluma

Ciudad Juárez.– El cantante colombiano Maluma estuvo de visita en la Ciudad de México para deleitar a sus seguidores con todos sus éxitos, sin embargo, en uno de sus conciertos la periodista mexicana Ana Caty Hernández pronto llamó la atención en redes luego de que fue captada por una de sus amigas cabeceando de sueño en una de las presentaciones que dio el intérprete en la capital del país.

Fue la comunicadora Ana Caty Hernández quien fue grabada muy cansada en uno de las presentaciones, el video pronto se hizo viral y generó cientos de comentarios.

"Cuando tu amiga te convence de ir al concierto de MALUMA Baby!", escribió la autora del video, momento que generó todo tipo de comentarios hacia la periodista, como que posiblemente estaba muy cansada para seguir despierta, que ser madre es muy pesado y eso no le permitió seguir alerta o que incluso quizá el concierto no era tan emocionante y se quedó dormida.

Fue la propia Ana Caty quien más tarde salió a aclarar la situación: "Banda soy yo la del video 😂😂😂 Pam es de mis mejores amigas así que podía subir el video. Me dio mucha risa porque esto pasa cuando tienes más de 30 con hijos y quieres salir 😂😂😂 Quiero decir que esto pasó cuando no estaba cantando Maluma por eso me eché ese Power Nap", comentó la comunicadora.

Además, algunos usuarios destacaron que la mujer tiene un hijo de 4 meses y eso puede generar cansancio extra.