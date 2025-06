Puntos clave sobre el fin del servicio militar de BTS

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Seúl.- Es oficial, los siete miembros de BTS han completado el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

El rapero Suga fue el último de los integrantes de banda en ser liberado el miércoles de sus deberes como agente de servicio social, una alternativa al servicio militar que, según se informa, eligió debido a una lesión en el hombro.

Esto marca el regreso oficial de los siete miembros de la agrupación tras sus deberes de alistamiento.

Los otros seis, RM, V, Jimin, Jung Kook, Jin y j-hope, también sirvieron en el ejército.

A principios de este mes, cuatro de ellos, RM, V, Jimin y Jung Kook, fueron dados de baja del servicio militar obligatorio sudcoreano.

Jin, el miembro mayor de BTS, fue dado de baja en junio de 2024, al igual que j-hope en octubre.

Se espera que BTS se reúna más adelante este año. Antes de ese esperado regreso, estos son los puntos clave sobre el grupo estelar K-pop.

El ascenso de BTS

BTS —abreviatura de Bangtan Sonyeondan, o "Boy Scouts a prueba de balas" en coreano— debutó en junio de 2013 bajo la compañía Big Hit Entertainment, ahora conocida como HYBE. El grupo de siete miembros está integrado por RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook.

Su sencillo de hip hop "2 Cool 4 Skool" fue su carta de presentación, lanzando tres proyectos de larga duración antes de realmente ganar impulso con su álbum de 2016 "Wings".

Su avance global llegó en 2017 cuando "DNA" entró en la lista Hot 100 de Billboard, convirtiendo a BTS en la primera boy band coreana en lograr tal hazaña. El éxito de la canción fue seguido por una actuación en los American Music Awards, lo que impulsó aún más su base de fans internacional.

La banda es ampliamente reconocida por llevar el K-pop al escenario internacional, y con razón.

A lo largo de su discografía, BTS rompió barreras y récords: en 2020, lanzaron "Dynamite", su primer sencillo completamente en inglés, que debutó en el número uno del Hot 100 de Billboard, un logro sin precedentes para un acto musical completamente surcoreano.

En el apogeo de su popularidad, BTS no solo era el grupo de K-pop más grande del planeta, sino la boy band más grande en general.

Atractivo internacional

De hecho, han recibido múltiples certificaciones platino, según la Asociación de la Industria de Grabación de Estados Unidos. Sus éxitos con certificado platino incluyen:

— "Mic Drop" de 2018

— "Map of the Soul: 7", "Love Yourself: Answer" e "Idol" de 2020

— "Be" de 2021, y la canción del verano “Butter”

— Además de colaboraciones de alto perfil como "My Universe" con Coldplay y "Boy With Luv" con Halsey

BTS también ha sido nominado a cinco Grammy. Su primera nominación, por "Dynamite" en la categoría de mejor interpretación de dúo/grupo pop, marcó la primera vez que un acto de K-pop recibió una nominación al Grammy.

A medida que su popularidad global creció, el septeto también se convirtió en defensor de la justicia social.

Su discurso de 2018 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas inició la campaña "Love Myself" en asociación con UNICEF para combatir la violencia, el abuso y el acoso mientras promovía la autoestima entre los jóvenes.

El compromiso del grupo con el activismo por los derechos humanos continuó en 2020 cuando donaron 1 millón de dólares al movimiento Black Lives Matter, denunciando la discriminación racial y la violencia. Su base de fans, conocida mundialmente como ARMY, respondió igualando la donación en 24 horas.

Su doble impacto en la música y las causas sociales culminó en 2022 cuando fueron invitados a la Casa Blanca para discutir los crímenes de odio contra los asiáticos con el presidente Joe Biden.

El servicio militar obligatorio de BTS genera debate

En Corea del Sur, todos los hombres aptos de entre 18 y 28 años están obligados por ley a realizar entre 18 y 21 meses de servicio militar bajo un sistema de conscripción destinado a disuadir la agresión de la rival Corea del Norte.

La ley otorga exenciones especiales a atletas, músicos clásicos y tradicionales, bailarines de ballet y otros si han obtenido los primeros premios en ciertas competiciones y se considera que han mejorado el prestigio nacional.

Las estrellas del K-pop y otros artistas no están sujetos a tales privilegios.

Sin embargo, en 2020, BTS pospuso su servicio después de que la Asamblea Nacional de Corea del Sur revisara su Ley de Servicio Militar, permitiendo a las estrellas del K-pop retrasar su alistamiento hasta los 30 años.

Hubo un acalorado debate público en 2022 sobre si ofrecer exenciones especiales del servicio militar obligatorio para los miembros de BTS, hasta que la agencia de gestión del grupo anunció en octubre de 2022 que los siete miembros cumplirían con sus deberes.

El descanso permite tiempo para proyectos en solitario

BTS escalonó sus alistamientos, dando tiempo suficiente para que sus miembros se enfocaran en proyectos en solitario mientras el grupo estaba en receso.

Jin lanzó dos EP, "Happy" en 2024 y "Echo" en mayo de este año. Suga lanzó su álbum debut en solitario, "D-Day", en 2023 bajo su seudónimo Agust D.

También en 2024, RM lanzó su segundo álbum en solitario, el experimental "Right Place, Wrong Person", y j-hope lanzó un EP, "Hope on the Street Vol. 1". A principios de este año, j-hope emprendió su primera gira en solitario.

Jimin lanzó dos proyectos, "Face" de 2023 y "Muse" de 2024. El álbum debut de V, el suave alt-R&B "Layover", llegó en 2023, al igual que el debut retro-pop de Jung Kook, "Golden".