Revelan pruebas de que hermana de Selena estaba enamorada de Chris Pérez

La serie documental "Selena & Yolanda: The Secrets Between Them" aviva una vez la llama de la controversia en torno a la "Reina del Tex-Mex".

Esta vez, la atención se centra en Suzette Quintanilla, la hermana mayor de Selena, quien, según revelaciones, había estado enamorada de Chris Pérez, guitarrista de "Selena y Los Dinos", y esposo de la fallecida cantante.

La conexión entre los músicos Suzette y Chris nació a partir de su inclusión en la banda, ya que ella no solo era la baterista de la banda sino también la administradora. La relación con el marido de su hermana durante su tiempo en la banda habría llevado a un enamoramiento por parte de Suzette. Estas revelaciones han sorprendido a los fanáticos, ya que la relación entre Selena y Chris fue una de las más icónicas dentro de la escena musical de aquellos años.

¿Qué fue de la vida de Suzette Quintanilla y Chris Pérez?

Luego de la sensible partida de su esposa, Chris Pérez superó una fuerte depresión que lo sumergió en un largo periodo de adicciones, sin embargo, en entrevistas pasadas admitió que ha logrado reconstruir su vida y alcanzar el éxito como guitarrista. Mientras tanto, Suzette, se mantuvo alejada de los escenarios, se casó con Bill Arriaga en 1993 y actualmente colabora en eventos y homenajes a la “Reina del Tex Mex”.