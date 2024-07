Protagonista de 'Jackass' anuncia cirugía para ponerse pechos 'copa D'

En nombre de la comedia, bajo esta frase el actor de "Jackass", Steve-O, se someterá a su próxima cirgugía como parte de se preparación para su próximo show, y es que el famoso anunció que se pondrá implantes en el pecho.

“Hace unos años se me ocurrió la idea de operarme los senos y filmar un montón de videos con cámara oculta. Será realmente divertido conmigo usando varios disfraces, y luego revelando quién soy en realidad. [También] hacer piruetas de resistencia y todo eso”, dijo el famoso durante una entrevista que compartió en su cuenta de Instagram.

El comediante aseguró que ya había conversado con un médico, considerado por él como “el mejor del mundo en cuanto a dar pechos hermosos a los hombres”, y este ya le habría “confirmado” una fecha para el procedimiento.

Según sus declaraciones, tiene la intención de colocarse implantes “copa D” y conservarlos durante “un máximo de dos meses”. Además, la cirugía propuesta también servirá como promoción para su gira de comedia "Gone Too Far", que durará hasta el 18 de agosto de 2024.