Productora de 'Hoy' le responde a Mariana Echeverría tras acusaciones

Ciudad Juárez.– Mariana Echeverría, exparticipante de "La Casa de los Famosos México", volvió a colocarse en las tendencias después de que en un video subido a sus redes sociales explotó en contra de la productora del matutino "Hoy", Andrea Rodríguez, a quien acusó de haberla insultado cuando estuvo en el programa.

Según Echeverría, durante su participación, la productora Andrea Rodríguez la llamó “pendeja”.

Este incidente generó controversia y fue tema de conversación en redes sociales, donde los seguidores de Mariana han expresado su apoyo y solidaridad.

Ahora fue Andrea quien ya le respondió a Mariana. En una primera historia de Instagram Rodríguez subió un video junto con Briggitte expresando su felicidad por verla en el programa. “Ya llegó Brillitos, y ya llegó a su casa Hoy”, aseguró.

“Quiero aclarar algo, para toda la gente que me empezó a escribir. Yo tengo más de 3 meses de no ver a Mariana Echeverría. El día que ella vino al foro yo estuve en la cabina, me quedé en la cabina y no subí como por 40, 50 minutos... entonces yo le mando un beso y le deseo mucha suerte”.

Hasta el momento la exparticipante de "LCDLFM" no ha respondido de vuelta a la productora, sin embargo confirmó que estará presente en la gran final del reality show pero no volverá a ir a esos programas.