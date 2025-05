Produce Scorsese documental realizado con el papa Francisco

Nueva York.- Martin Scorsese está produciendo un documental realizado con el papa Francisco que narrará el trabajo del difunto pontífice con el cine en el movimiento educativo global que fundó antes de su muerte.

"Aldeas—Una Nueva Historia" presentará conversaciones entre el papa Francisco y Scorsese, incluyendo lo que los cineastas dicen que son las últimas entrevistas en profundidad del papa frente a la cámara para una película. El documental detallará el trabajo de Scholas Occurrentes, una organización internacional sin fines de lucro fundada por el papa en 2013 para promover la "Cultura del Encuentro" entre los jóvenes.

Parte del trabajo de esa organización ha incluido la realización de películas bajo la iniciativa Aldeas. El documental mostrará a jóvenes en Indonesia, Italia y Gambia participando en Aldeas y realizando cortometrajes. Aldeas Scholas Film y Sikelia Productions de Scorsese, que anunciaron el documental el miércoles, dijeron que la película es "un testimonio de la creencia perdurable de que la creatividad no es sólo un medio de expresión, sino un camino hacia la esperanza y la transformación".

Antes de su muerte, el papa Francisco señaló que Aldeas es "un proyecto extremadamente poético y muy constructivo porque va a las raíces de lo que es la vida humana, la sociabilidad humana, los conflictos humanos... la esencia del viaje de una vida".

De momento, no se anunció una fecha de estreno para la película.

"Ahora, más que nunca, necesitamos hablar entre nosotros, escucharnos unos a otros de manera intercultural", señaló Scorsese en un comunicado. "Una de las mejores maneras de lograr esto es compartiendo las historias de quiénes somos, reflejadas desde nuestras vidas personales y experiencias. Nos ayuda a entender y valorar cómo cada uno de nosotros ve el mundo. Era importante para el papa Francisco que las personas de todo el mundo intercambiaran ideas con respeto mientras preservaban su identidad cultural, y el cine es el mejor medio para hacerlo".

Scorsese se reunió numerosas veces con el papa Francisco a lo largo de los años, y sus conversaciones a veces informaron el trabajo realizado por el cineasta de 82 años de "The Last Temptation of Christ" ("La última tentación de Cristo") y "Silence" ("Silencio"). Después de reunirse con el papa Francisco en 2023, Scorsese anunció que haría otra película centrada en Jesús, aunque ese proyecto —una adaptación de "A Life of Jesus" ("Una vida de Jesús") de Shūsaku Endō— aún no ha entrado en producción. El otoño pasado, Scorsese produjo una serie docudrama de ocho partes para Fox Nation llamada "Martin Scorsese Presents: The Saints".

Francisco murió el 21 de abril y un cónclave para elegir un nuevo papa está programado para comenzar el 7 de mayo.