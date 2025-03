Prima de popular youtuber mexicano lo acusa de abuso; ¿te acuerdas de las fotos?

Ciudad de México.– El escritor y yotuber mexicano Uriel Reyes, creador del canal "Relatos de la Noche", donde se narran historias sobrenaturales, lo que lo ha convertido en uno de los programas más escuchados de terror en México, ha causado controversia después de que su prima lo acusó de abuso sexual cuando ella tenía entre 13 y 14 años.

La denuncia, difundida en redes sociales en fechas cercanas al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, pero que recién se está viralizando, ha provocado una fuerte reacción entre los seguidores del proyecto y usuarios en diversas plataformas digitales.

La acusación fue realizada por Claudia “N”, quien publicó un testimonio en su cuenta personal de Facebook, donde asegura que Reyes abusó de ella cuando tenía entre 13 y 14 años de edad. En su publicación, Lerma escribió:

“Mi primo hermano, mi abusador de los 13 a 14 años. ¿Ahora quién es susceptible, Uriel Reyes Lerma? A la niña me la callaste, a la mujer la he vuelto fuerte. ¿Te acuerdas de las fotos que me querías obligar a hacer? No cambias”. El mensaje fue acompañado por una imagen del creador de contenido y capturas del perfil de Instagram de Uriel Reyes, donde se observan fotografías de mujeres desnudas, lo que generó múltiples cuestionamientos entre usuarios sobre la conducta del youtuber.