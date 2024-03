Prima de Luis Miguel asegura que Marcela Basteri está viva y la van a visitar

La desaparición de Marcela Basteri, madre del famoso cantante Luis Miguel, ha sido un enigma que ha perdurado durante 39 años. Desde su última aparición pública el 16 de marzo de 1985, diversas teorías han surgido en torno a Marcela Basteri.

Reclusión en un hospital psiquiátrico: Según Lorena Basteri, prima del cantante, Marcela está recluida en un hospital psiquiátrico en Buenos Aires. Lorena afirma que la visita con regularidad y que incluso Luis Miguel también ha acudido al centro médico.

Lorena Della Torre reconoció, durante la entrevista, que ignora si Luis Miguel ya está enterado de la situación o si ya ha visitado a su mamá en el hospital, pues a ella sólo le interesaba encontrar a la sobrina de su abuela, objetivo que cumplió:

“Marcela vive. Es la persona a la que yo voy a visitar. Es la mamá de Luis Miguel”, dijo.

“Sinceramente no sé si él (Luis Miguel) la visita. Mi único objetivo era encontrar a la sobrina de mi abuela. Yo soy nieta de Carolina Basteri, hermana de Sergio Basteri, el abuelo de Luis Miguel y papá de Marcela. Yo soy prima de Luis Miguel”, afirmó contundente Lorena.

La historia de Marcela Basteri sigue siendo un enigma que ha cautivado a muchos, y su destino continúa siendo objeto de especulación y búsqueda incansable.