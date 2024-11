Previo al Latin Grammy, Elena Rose invita amigos para estar 'En las nubes'

Ciudad de México.- Elena Rose está a punto de asistir a la 25a ceremonia de los Latin Grammy que se celebrará el jueves en Miami. Está nominada en tres categorías, incluyendo canción del año, y ya prepara el modelo que lucirá en la alfombra roja, además es una de las artistas que se presentarán en vivo en la ceremonia.

“Somos un equipo de venezolanos en cuanto al diseño, en cuanto a la moda como tal, de todo lo que queremos resaltar esa noche”, dijo Rose en entrevista por videollamada desde Miami. “Mucho venezolano está incluido ahí”.

Sus nominaciones reflejan la variedad en su carrera como compositora e intérprete. “Caracas en el 2000″, que interpreta con Danny Ocean y Jerry Di, le valió una nominación en la categoría de canción del año, un premio para los compositores. También figura como compositora de “Blanco y Negro” en la terna de mejor canción pop/rock por el tema que interpreta con Lagos.

Y finalmente compite como compositora de la nominada a mejor canción regional mexicana “Por el contrario”, interpretada por Becky G, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar, en la que comparte créditos con Kevyn Mauricio Cruz y Edgar Barrera, este último, el principal nominado de la actual edición de los Latin Grammy.

“Yo creo que habla un poquito también del hecho de que mi música siempre ha tenido mucha versatilidad, que me encanta eso, que amo la música en todas sus formas y que es un honor para mí poder ver también cómo otros artistas puedan conectar con eso”, señaló. “Estoy muy contenta y muy agradecida, disfrutando mi camino”.

“En las nubes - con mis panas” es su más reciente lanzamiento y su primer EP, en el que tiene como invitados a Neutro Shorty, Álvaro Díaz, Greeicy y Scarlett Linares. El título surgió porque desde pequeña, cuando crecía en su natal Miami en una familia de origen venezolano, le decían que vivía en las nubes, pero en su interior estar en las nubes es un espacio que estimula su creatividad, donde se ama, se siente en contacto con Dios y es ella misma libre de prejuicios.

“El concepto de este EP es invitarlos a ustedes a que también puedan conocer de este lugar. Cada canción es como una esquina de este lugar, y al mismo tiempo que se sientan en casa y puedan ser ustedes mismos y sepan que tienen una amiga en mí que quiere caminar con ustedes”, dijo Rose, que durante la entrevista estuvo acompañada por su perrito Zeus.

En “Atlántico”, con Díaz, podemos encontrar al cantante urbano puertorriqueño en una faceta diferente a las letras más pesadas de su trap.

“Es muy divertida esa canción”, dijo Rose. “Es la canción para los niños o para el niño interno de cada uno de nosotros; yo creo que abraza la inocencia, abraza el estar en el presente, abraza ese superpoder que tiene un niño que no tiene miedo... Un niño no tiene miedo, no tienen estos prejuicios o estas cosas en la mente que los detengan de cumplir cualquier sueño o de ser felices”.

En cambio, “Guatapé”, con Greeicy, está en el otro extremo del espectro de las emociones. En este tema, cantan sobre una pérdida tan grande que les deja un hueco del tamaño de Guatapé, un sitio rodeado de naturaleza en Colombia.

“La canción, de lo que habla, es de este tipo de pérdidas, de adiós que tenemos que decir, amando con toda el alma, pero nada lo puede controlar”, dijo Rose, que eligió a Greeicy para ayudarle a interpretarla, pues tiene un carácter que le permite resistir ese tipo de pruebas.

“Siento que le trae también una fuerza muy especial a esta canción”, dijo. “La conozco, es una mujer resiliente, una mujer guerrera, una mujer que va pa’lante. No podía haber nadie que fuera mejor para esta colaboración”.

Rose fue una de las artistas que se presentaron en la primera edición del festival Hera de la Ciudad de México, cuyo cartel estaba conformado únicamente por artistas femeninas o agrupaciones encabezadas por mujeres. Una de sus canciones más coreadas por el público fue “Me lo merezco”, que está incluida en “En las nubes”. Surgió después de una sesión con su terapeuta.

“Te debo de confesar que sentí miedo de demostrar ese lenguaje porque yo no soy hippie, no soy perfecta, no soy una gurú y para mí era como muy delicado mostrar esta canción y que no se entendiera bien el lugar de dónde viene, pero gracias a Dios la gente se lo tomó superbién”, dijo Rose. “La escucho para manifestar, para sentirme mejor y me enorgullece muchísimo que sea una canción que esté trayendo cosas bonitas para la vida de las personas”.