Foto: Associated Press

3/3 Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

2/3 Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

1/3 Foto: Associated Press

San Diego.– El director James Gunn recibió una ovación de miles de personas por "Superman" en el lugar más adecuado de todos: Comic-Con.

Entre los momentos destacados del tercer día del espectacular evento de cultura pop de San Diego, se rindió un sincero homenaje al director que ahora dirige el universo cinematográfico de DC Comics de Warner Bros., incluso si John Cena lo tomó con humor.

Esto ocurrió en un panel sobre la segunda temporada de "The Peacemaker" de DC en HBO, y Cena apareció con el traje completo del personaje del cómic y un gran casco, liderando a las legiones en el tipo de drama exagerado que solía provocar en sus días de lucha libre.

Fue la primera vez que Gunn se presentó ante una multitud desde que "Superman" se estrenó y ha recaudado más de 200 millones de dólares en América del Norte.

"Hoy ha sido el día más divertido que he tenido en un año", expresó Gunn al final de la sesión.

"Superman" fue su primera película como capitán del barco de DC, pero su primera incursión fue en "The Suicide Squad" de 2021, que dio origen a la serie de televisión "Peacemaker".

La multitud vio escenas de la segunda temporada, que llega en agosto y muestra a Cena entrando en otra dimensión donde puede ser una versión genial del héroe en lugar de la versión a menudo dolorosa y patética típica del personaje. Algunos personajes de "Superman" harán apariciones.

Ese panel siguió a otra presentación emocionante en el Salón H, donde la estrella Ryan Gosling y los directores Phil Lord y Chris Miller mostraron escenas de su próxima aventura espacial de comedia científica "Project Hail Mary".

Las escenas de la película, que se estrenará en marzo, incluyeron una mirada a Rocky, un alienígena sin rostro y con forma de piedra que se convierte en el improbable compañero de Gosling en un intento de salvar el universo de un desastre ecológico.

Caricaturas el sábado por la mañana en el Salón H

El Coyote está teniendo su día en la corte, y en los cines.

Las estrellas de "Coyote vs. Acme" ofrecieron una presentación emocionante el sábado por la mañana de una película que en un momento no iba a ser lanzada, pero que ahora llegará a los cines en agosto de 2026. La historia del desvalido, tanto de la película como del Coyote, fue un tema recurrente del panel. Pero en lugar de dirigir la ira hacia Warner Bros., el estudio del mundo real que archivó el proyecto, el panel se centró en la ficticia Acme Corp.

"Esta es puramente una decisión de Acme... y lo digo por razones legales", comentó el moderador Paul Scheer al inicio del panel.

La película es un híbrido de animación y acción en vivo y está basada en un artículo de 1990 de The New Yorker que satirizaba una queja legal presentada por el Coyote contra Acme, el fabricante de TNT, detonadores, zapatos cohete, catapultas y otros productos que consistentemente fallan durante los intentos infructuosos del Coyote por atrapar al Correcaminos.

La risa llenó el Salón H mientras unas 6.000 personas veían un montaje del Coyote siendo explotado, aplastado y cayendo en abismos en una escena ambientada con la versión de Johnny Cash de "Hurt". El Coyote está repitiendo los momentos en su guarida cuando un anuncio de un abogado de lesiones personales aparece en la televisión.

También mostraron seis minutos de la película, incluyendo una escena de declaraciones de apertura en el caso en el que el abogado del Coyote, Will Forte, accidentalmente lanza un patín cohete en la sala del tribunal, incendiando al Coyote y las togas del juez. Cena interpreta a un abogado de Acme astuto que rápidamente gana al jurado, que incluye a un personaje de dibujos animados.

Forte dijo que no pensaba que la película llegaría al público.

"Estoy bastante sin palabras. Piensas en el viaje que ha tomado esta película. En un momento, había perdido la esperanza", manifestó Forte. Sus comentarios fueron interrumpidos por un hombre interpretando a un abogado de Acme que irrumpió en el Salón H con cartas de cese y desistimiento.

El director Dave Green dijo que la película se ajusta a las reglas del famoso animador Chuck Jones para la lucha entre el Coyote y el Correcaminos, que incluyen que el pájaro siempre se mantenga en la carretera y que el Coyote sea finalmente más humillado que herido cuando cae, es aplastado o explota con TNT.

La película, que presenta cameos de numerosos personajes de Looney Tunes como Foghorn Leghorn (Gallo Claudio), Tweety (Piolín) y Bugs Bunny, se estrenará el 28 de agosto de 2026. Ketchup Entertainment se asoció con Warner Bros. en la película y en el lanzamiento de "The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie".

También el sábado por la mañana, el elenco de "Bad Guys 2" mostró nuevas imágenes de la película y describió cómo grabaron a sus personajes.

Marc Maron, quien interpreta a Snake, bromeó diciendo que pidió ser atado mientras interpretaba sus líneas en el suelo. "La profundidad del personaje debería notarse un poco más esta vez", comentó.

La película, basada en la serie de novelas gráficas de Aaron Blabey, introduce a un nuevo grupo de criminales animales, las Chicas Malas interpretadas por Danielle Brooks, Natasha Lyonne y Maria Bakalova.

“Star Trek” se aventura a nuevos lugares

Paramount mostró sus primeras imágenes de una nueva serie, "Starfleet Academy", que protagonizan Holly Hunter y Paul Giamatti.

El programa sigue a los cadetes mientras pasan por su entrenamiento, con Hunter sirviendo como canciller de la academia.

Llegará en 2026, el año del 60 aniversario de la serie original de "Star Trek".

Otras series de "Star Trek" de Paramount+, "Strange New Worlds", también compartieron actualizaciones.

La tripulación de la USS Enterprise se convertirá en marionetas para un próximo episodio de "Strange New Worlds", anunció Paramount el sábado. Las marionetas serán creadas por Jim Henson's Creature Shop.

La Temporada tres, que sigue las aventuras de la Enterprise bajo el mando del Capitán Christopher Pike, se lanzará en Paramount+.

Lo que ha sucedido hasta ahora en Comic-Con 2025

Se esperaba que unas 135,000 personas, muchas de ellas disfrazadas, asistieran a la Comic-Con 2025, que finalizó el domigo en el centro de San Diego.

Los fans conocieron adelantos de "Five Nights at Freddy’s 2", la próxima serie de FX "Alien: Earth", "Tron: Ares" y "Predator: Badlands", que llegará a los cines en noviembre.