Preocupa a fans delgadez repentina de Ángela Aguilar; 'bajé 10 kilos en un mes'

Ciudad Juárez.– La cantante Ángela Aguilar volvió a estar en tema de conversación de sus seguidores desde hace unas semanas, pero en esta ocasión no por sus escándalos relacionados con su vida amorosa, sino por su repentina pérdida de peso, luego de que en varias fotografías compartidas en sus redes sociales usuarios han notado cómo ha bajado de peso.

Esta situación rápida de pérdida de masa corporal ha provocado una ola de especulaciones sobre las causas, algunos señalaron alguna enfermedad y otros incluso culparon a la relación que lleva la joven con Nodal, cuyos escándalos pudieron haberla llevado a ese estado.

Luego de la ola de rumores, la cantante decidió abordar la situación en una entrevista con Pati Chapoy, donde reconoció que perdió 10 kilos en tan solo un mes, lo cual atribuye a motivos emocionales y al fuerte estrés que ha enfrentado.

“Bajé como, ¿qué será?, 10 kilos en un mes”, expresó Ángela cuando se le mencionó que su figura se veía más delgada. La cantante señaló que su brusca pérdida de peso estuvo relacionada con los desafíos emocionales que ha enfrentado. “Yo creo que fue mucho estrés, mucha ansiedad”, reveló.

Aguilar admitió que las exigencias y expectativas que conlleva ser figura pública, sumadas a los cambios personales que ha experimentado, no han sido fáciles de manejar.

“Para mí, eso tiene muchos miedos, muchas ilusiones, como muchos golpes de realidad también, de lo que implica estar donde yo estoy parada”, afirmó.

Sin embargo, la intérprete destacó que, en medio de las adversidades, su familia ha sido su refugio: “Entre tanto ruido, lo más bonito que yo he tenido es la familia, sostenerme en la gente que me levanta y me hace más grande”.