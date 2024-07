Potro habla de Benito y asegura que Arturo Islas 'traficó' con él

Ciudad Juárez.– El Potro se ha vuelto el centro de atención durante una plática con sus compañeros dentro de "La Casa de los Famosos" después de que arremetió contra en youtuber y ambientalista Arturo Islas, a quien acusó de traficar con animales exóticos para las familias más poderosas de México.

La acusación llegó luego de que el conductor recordó la entrevista con Yael Ruiz para su podcast "El Potrero Podcast", donde la influencer y creadora de contenido levantó serias dudas sobre la honestidad de las obras de Islas, sosteniendo que su falso ambientalismo y cuidado de los animales tiene un trasfondo económico.

"Yo me podría ir a la cárcel por estas acusaciones, pero yo tengo las pruebas, yo tengo videos y muchas pruebas", afirmó Ruiz en su momento a Potro.

Durante la charla en el reality, otro aseguró que Islas vende como piel algunos de los animales que supuestamente rescata: "Los vende como piel, los vende como tráfico de animales exóticos. En el podcast la chava me va a contar todo su desmadre (...) mucha gente del medio artístico que no los voy a ventilar me dijo 'wey, qué bueno que lo sacas porque ya sabemos que él es así", platicó Potro en "LCDLF".

Por si fuera poco, el influencer aseguró que a Ruiz la han amenazado de muerte porque Islas está relacionado con gente con mucho poder económico.

Potro mencionó, por dar algunos ejemplos, el caso del elefante Big Boy que fue "rescatado" por Islas de un circo para llevarlo en un santuario en Culiacán. También habló del caso de Benito, la jirafa de Juárez: "A la jirafa esta de Benito, la vendió y pasó un desmadre que no recuerdo cómo fue, pero él es quien siguió todo esto de la jirafa", aseguró.

En el podcast, según Yael Ruiz, en el caso específico de Benito desveló que Islas tenía intenciones de trasladarlo a un santuario gestionado por Ernesto Zasueta, un nombre también mencionado en el entramado de acusaciones. La influencer profundizó, señalando que los planes de Islas no solo involucraban a Benito sino extendían su alcance a otros animales rescatados, con presuntas intenciones de venderlos a la India.

Hay que recordar que en su momento de mayor controversia, Islas ofreció a la gobernadora Maru Campos comprar a la jirafa en Juárez, algo que no se concretó.