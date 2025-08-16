Posponen show de 'La Cotorrisa' en Juárez

Ciudad Juárez.- Los comediantes mexicanos Ricardo Pérez y Slobotzky dieron a conocer que se reprogramó el show de "La Cotorrisa" que se iba a realizar el 19 de agosto.

La nueva fecha anunciada será el 26 de septiembre.

Se informó que el motivo del cambio es un desperfecto en el aire acondicionado del Centro Cultural Paso del Norte que no se resolverá a tiempo.

"Lamentamos mucho esta situación y agradecemos su compresión", se lee en un comunicado compartido en redes sociales.

Quienes deseen solicitar un reembolso deberán contactarse con Don Boletón.