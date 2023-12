Por tratamiento estético, Manelyk González sufre graves secuelas en un ojo

Los procedimientos estéticos están a la orden del día, sin embargo, aunque prometen increíbles resultados, nunca deja de ser un riesgo someterse a ellos en búsqueda de la belleza y juventud, ya que las consecuencias podrían ser lamentables.

Justo eso le ocurrió recientemente a la influencer Manelyk González quien se sinceró ante sus fans y compartió que un tratamiento estético que se aplicó no fue bien recibido por su organismo lo que le ha generado terribles complicaciones en los ojos.

Al ser abordada por medios, la ex participante de Acapulco Shore alertó sobre los riegos de los procedimientos estéticos al revelar, con mucho pesar que, tras realizarse una hidratación facial en Colombia, uno de sus ojos quedó muy afectado y que ha permanecido en esta condición por los últimos seis meses.

Manelyk Gonzalez revela que pudo haber quedado ciega tras realizarse hidratación facial en Colombia.

“Ahorita traigo un problemita en el ojo, de hecho, es algo súper complicado… me hicieron una hidratación facial el Colombia, y lo que hizo fue que me tapó como unas arterias, entonces tengo como una alergia en el ojo, y me tienen que abrir y que sacar, es algo muy complicado, pero ahorita ya estoy en las mejores manos”, explicó la también conductora.

Mane dijo además que esta situación la ha puesto muy triste, pues además de poner en riesgo su salud, ya que pudo haber perdido la vista, también temía por su trabajo.