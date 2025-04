Popular cantante de cumbia revela que tiene VIH; 'no sé quien me contagió'

Ciudad Juárez.– El cantante cumbiero argentino Jonathan Müller, mejor conocido como "El Villano", causó gran sorpresa entre sus seguidores después de que reveló de manera pública a través de un video en su Instagram su condición de salud. El famoso reveló que vive con VIH, enfermedad que no supo quién le contagió, por lo que decidió hablar sin estigmas sobre el tema y crear conciencia sobre el autocuidado y la responsabilidad sexual - afectiva.

El artista relató que su diagnóstico llegó de manera inesperada: "Me sentía en mi mejor momento de vida, fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco", si embargo, detalló que, tras varios estudios, los resultados fueron normales salvo uno: "Todo me salió bien, pero VIH positivo".

"No sé quién me contagió, no sé a quién contagié, porque hace dos años que estoy con la misma persona", explicó el intérprete y agregó su pareja se hizo la prueba, pero ella salió negativa y decidieron tomar medidas de cuidado para evitar la trasmisión del virus.

El también músico reconoció que tuvo un pasado de exceso de drogas y sexo, sin embargo, aseguró que ahora con su diagnóstico su vida dio un cambio completo y ha buscado apoyo emocional y espiritual en la fe.