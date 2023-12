Poncho de Nigris y Marcela Mistral aseguran que sin dinero se acaba el amor

Poncho de Nigris volvió a desatar controversia. Internautas mexicanos arremetieron en contra del influencer y su esposa, Marcela Mistral, por insinuar que las relaciones amorosas parten de un interés económico y asegurar que estas terminan cuando se presentan problemas económicos.

Fue en una reciente entrega del podcast ‘Parejas Disparejas’, donde el matrimonio compartió su opinión sobre los problemas que, según ellos, un romance pueden enfrentar cuando tienen carencias económicas

“Estamos hablando de la realidad. Si ustedes tiene un hombre en casa que gana menos que ustedes, yo creo que la mujer pierde un poquito de admiración; si todavía le va mal y tú tienes que mantener al hombre, pues ya como que yo creo que, no sé. ¿Tú anduvieras con un vato, o yo, si no tuviera nada? Que me fuera mal, perdiera todo y que vieras que no me quiero levantar”, comenzó Poncho de Nigris.

Sin pensarlo dos veces, Marcela Mistral respondió: “No, no voy a perder la vida por la mediocridad”.

Marcela Mistral tiene muy claro que haría en una situación así: “El amor se va por la ventana cuando hace falta dinero y otras cosas. El amor es una decisión”.

Poncho de Nigris arremetió en contra de aquellas personas que constantemente lo tachan de machista por sus opiniones: “No me vayan a criticar de machista, pero vean la mentalidad de una mujer”.