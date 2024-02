Poncho de Nigris se molesta con su esposa por hablar de su papá en un en vivo

Poncho de Nigris aparentemente se habría molestado con Marcela Mistral por hablar de los problemas de su papá durante un en vivo que estaban haciendo en TikTok. Los usuarios de redes sociales desaprobaron la actitud de la celebridad, pues el actor y conductor regiomontano no quiere tratar los temas de su familia en plataformas digitales.

En redes sociales se está haciendo viral un video del más reciente live que tuvo Poncho con su esposa, pues él tuvo que viajar de su ciudad natal en donde se encuentra su familia. La pareja se encontraba conversando cuando de repente Marcela le comentó que su papá, Jesús Alfonso de Nigris, aparentemente se había puesto mal de salud, sin embargo, ella verificó que todo estuviera en orden.

A pesar de que fueron buenas noticias, Poncho de Nigris se mostró molesto tras escuchar el tema acerca de su familia, esto debido a que quiere mantener alejado de los medios y las redes sociales todo lo que respecta sobre el estado de salud de su padre, y la situación con su mamá, Leticia Guajardo, con la que ha tenido varios problemas.

"No quiero hablar de mi papá. Ya no quiero que hablen nada de mi familia en las redes, nada más puto hate. Todos están tirando mi*da, entonces ya no que hablar todo eso aquí todo que sea privado", mencionó De Nigris durante su transmisión en vivo, en la que se dejó ver un poco molesto ante la situación.