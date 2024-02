Poncho de Nigris denuncia robo en camerino de Televisa

Poncho de Nigris recientemente se incorporó a la barra de contenidos de Canal 5 junto a Tania Rincón y Adamari López en el programa 'Vence a la Estrellas', situación que le trajo mucha felicidad tras su paso por ‘La Casa de los Famosos’.

Fue a través de una transmisión en vivo donde Poncho de Nigris denunció que le robaron varios artículos de valor cuando se encontraba en el foro de grabación de su nuevo programa.

Relató a sus seguidores que alguien se metió a su camerino para robar algunas de sus pertenencias que tenía guardadas, entre ellas algunas lociones de la marca Louis Vuitton y una botella de whisky, los cuales son de alto valor.

“Nos robaron aquí en los campers, nos robaron la loción Louis Vuitton y varias cosas, ¿quién nos las va a pagar? No mam**, ya tenía aquí todas mis cosas y todo como si fuera mi casa, una botellita de Whisky que me regaló la producción también se fue. Ya no vamos a poder dejar nada”, dijo notoriamente molesto Poncho de Nigris.

Se desconoce a cuánto asciende el robo del cual fue víctima Poncho de Nigris, pero podría ser de miles de pesos, ya que tan solo una loción de la marca Louis Vuitton llega a costar arriba de 6 mil pesos mexicanos.