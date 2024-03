Poncho de Nigris critica a Manelyk; ‘se comporta como ‘fresa’ sin tener dinero’

Durante una transmisión en vivo soltó algunos comentarios en contra de Manelyk González, influencer y exintegrante del reallity "Acapulco Shore"

Fue a través de TikTok donde este fragmento se viralizó y fue retomado por Eddy Nieblas (@soyeddynieblas), quien explicó que durante esa transmisión, el influencer se dedicó a despotricar en contra de distintas personas que lo acompañaron durante su estancia en "La Casa de los Famosos" y después de hablar de Ferka y Sofía, comenzó con una serie de insinuaciones sobre otra panelista del programa que se transmite por Telemundo.

En el video compartido en TikTok, de Nigris no menciona directamente a Manelyk, pero señala a una panelista actualmente en un programa, coincidiendo con la participación de Mane en "La Casa de los Famosos" de Telemundo. En sus declaraciones, enfatiza que no está bien pretender ser alguien que no se es y que esto proyecta una imagen negativa, explicando que sólo las personas que "tienen dinero" pueden actuar "fresas" sin verse mal.

Después de estas escandalosas declaraciones, las opiniones de los usuarios se polarizaron rápidamente ya que mientras algunos defienden a Mane afirmando que es una persona exitosa y auténtica, muchos otros le dieron la razón a Poncho de Nigris.