Poncho de Nigris baña a sus hijos con agua tratada y recibe críticas en redes

A Poncho de Nigris le gusta ser el blanco de críticas en las redes sociales, ya sea por sus polémicos comentarios, posturas, pero también acciones. Ahora el influencer y bailarín se llevó cientos de críticas en redes después de que compartió un video en donde apareció bañando a sus hijos, pero usando agua tratada, es decir, no apta para el consumo humano.

"Compré una pipa de agua tratada para regar mis árboles. Me han costado mucho mis árboles para que mueran por el calor y sin agua por 5 días. De pasada bañamos a los niños. Los quiero mucho y estamos para sumar en lo que se pueda. Cuiden la naturaleza y siembren árboles por favor !!!", colocó.

En el clip se puede observar al artista con una enorme manguera a presión regando las plantas y, cuando sus hijos estaban en el área no dudo en rociarlos completamente con el líquido.

Los internautas no tardaron en dar su punto de vista y varios de ellos mencionaron que no les parecía adecuado que los niños fueran rociados con este tipo de líquidos, ya que el tratamiento que reciben el solo para el riego de plantas, pero no para el consumo humano, pues contienen todavía bacterias fecales y otros contaminantes.