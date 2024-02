Poncho de Nigris asegura que Sergio Mayer está vetado de Televisa

Sergio Mayer sigue en el escándalo luego de las declaraciones hechas por Wendy Guevara en el programa de Adela Micha, donde reveló que el ex Garibaldi le pidió despedir a su mánager pues sería él quien se encargaría de su carrera a partir de ese momento.

Tras lo expresado por la "Perdida", Mayer no ha dejado de estar en el centro de las críticas, incluso entre los más allegados a él, como Poncho de Nigris, quien, en un encuentro con la prensa en las instalaciones de la empresa de San Ángel, aseguró que Sergio estaba al parecer vetado de la televisora.

"No puedo... no puedo... me encantaría hablar de él, pero al parecer me dicen que está vetado de la empresa y ya me dijeron que yo no puedo mencionarlo", dijo el exmiembro del "Team Infierno".

Los periodistas insistieron, pues no era un encuentro mediado por Televisa; sin embargo, él repitió que no podía hablar de Mayer ya que estaban en las instalaciones de la televisora y él podría ser regañado por no seguir las instrucciones que le dieron.

“Es que estoy aquí en la empresa y me dijeron que no lo puedo mencionar (...) Qué miedo, me dijeron... ¿y si mejor cambio de tema?”, dijo el regiomontano.