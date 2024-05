'Poder Prieto' de Tenoch Huerta fracasa y anuncia su cierre

"Poder Prieto", un proyecto creado por el actor mexicano Tenoch Huerta y Maya Zapata buscaba en 2021 luchar en contra del racismo en la industria del entretenimiento en México, principalmente por los señalamientos que en su momento hizo el actor, donde aseguraba que los actores morenos estaban destinados a hacer papeles de narcotraficantes o de servidumbre.

Ahora, a tres años del nacimiento de este proyecto, "Poder Prieto" se despide, algo que muchos consideran un fracaso. Así lo dio a conocer en sus redes sociales el propio proyecto, donde declararon que aportaba más a la discusión con su desaparición.

"Poder Prieto se despide con tristeza, pero con la certeza de que la retirada sumará más que la permanencia. No dejaremos de luchar, sólo cambiaremos de lugar y de estrategia. Seguimos creyendo que necesitamos construir puentes de reconciliación, con espacios de reflexión y confrontación, pero sin punitivismos, ni linchamientos... Gracias a todos los que lo hicieron posible y nos acompañaron en este doloroso, pero hermoso viaje. Gracias a todos los que creyeron junto a nosotros que vencer a Goliat era posible. No lo logramos. Pero esta historia no tiene un final escrito aún".