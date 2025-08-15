Playboy traslada su sede a Miami Beach y abre un nuevo club

Florida.- Playboy planea trasladar su sede mundial de Los Ángeles a Miami Beach y abrir un club ahí.

La sede de Miami Beach en la parte superior de un edificio de oficinas de lujo incluirá estudios para apoyar la "creciente red de creadores" de Playboy y el club tendrá un restaurante y una sección solo para miembros inspirada en la Mansión Playboy en Los Ángeles, dijo la compañía el jueves en un comunicado.

“Miami Beach es una de las ciudades más dinámicas y culturalmente influyentes del país, lo que la convierte en el hogar ideal para el próximo capítulo de Playboy”, dijo Ben Kohn, director ejecutivo de Playboy Inc., en el comunicado.

La primera revista Playboy se publicó en 1953, con Marilyn Monroe en la portada y una foto desnuda a color de “La novia del mes” en el interior.

El primer Playboy Club abrió sus puertas en 1960 en Chicago, que en aquel momento era la sede de la empresa, y la empresa abrió clubes en todo el mundo.

En 2020, Playboy dejó de publicar su revista impresa mensual y se dedicó a publicar contenido en línea.