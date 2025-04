Planea declarase culpable sospechoso de robar de joyas de Kardashian

París.– Uno de los sospechosos por el robo a mano armada de Kim Kardashian dijo que planea asumir la responsabilidad por su papel en el famoso atraco de 2016 y se disculpará en el tribunal cuando el juicio comience el lunes en París.

Yunice Abbas, de 71 años, quien ha reconocido públicamente su participación en el atraco, es uno de los 10 sospechosos que enfrentan cargos que incluyen robo a mano armada y secuestro.

"Me disculparé", dijo Abbas a The Associated Press. "Lo digo sinceramente".

Se espera que Kardashian, de 44 años, testifique en persona en el juicio programado para durar hasta el 23 de mayo. En entrevistas y en el programa de telerrealidad de su familia, ha descrito el terror que sintió cuando los ladrones le apuntaron con un arma para robarle joyas valuadas en millones de dólares en un apartamento donde se hospedaba para la Semana de la Moda de París. Dijo que pensó que iba a ser violada y asesinada.

Abbas dijo que actuó como vigilante en el área de recepción en la planta baja, asegurándose de que la ruta de escape estuviera despejada. Afirmó que no estaba armado y que no amenazó personalmente a Kardashian, pero reconoció que compartía la responsabilidad del crimen.

Fue arrestado en enero de 2017 y pasó 21 meses en prisión antes de ser liberado bajo supervisión judicial. En 2021, coescribió un libro en francés titulado “J’ai séquestré Kim Kardashian” (Secuestré a Kim Kardashian).

Atada con cables de plástico y cinta

En su relato a los investigadores, Kardashian describió cómo dos hombres irrumpieron en su dormitorio y le apuntaron con un arma, pidiéndole su anillo. Dijo que la ataron con cables de plástico y cinta mientras los intrusos buscaban joyas, incluido su anillo de compromiso valuado en millones de dólares.

En una aparición en 2020 en el programa de Netflix de David Letterman, recordó con lágrimas pensando: "Este es el momento en que me van a violar. Estoy como, '¿Qué está pasando? ¿Vamos a morir? Sólo díganles que tengo hijos. Tengo bebés, tengo un esposo, tengo una familia'".

Dijo a los investigadores que los hombres la llevaron al baño antes de huir y que logró liberarse.

El conserje de la residencia, retenido a punta de pistola y obligado a llevar a los ladrones a su apartamento, también sufrió un impacto psicológico.

Los investigadores encontraron el ADN de Abbas en las ataduras de plástico utilizadas para inmovilizar las manos del conserje.

Al preguntarle sobre el trauma que sufrió Kardashian, Abbas dijo: "Es cierto, no pensé en eso. Reconozco que porque no la brutalicé yo mismo... no me culpaba a mí mismo respecto a este aspecto, y, sin embargo, soy responsable de ello también".

Joyas robadas que valían millones

Según Abbas, minutos después de que comenzara el asalto, sus cómplices bajaron del apartamento de Kardashian y le entregaron una bolsa de joyas.

Mientras huía de la escena en una bicicleta, vio un coche de policía, pero los oficiales aún no estaban al tanto del robo. Abbas dijo que mientras montaba la bicicleta, la bolsa que contenía las joyas se enganchó en la rueda delantera y cayó al suelo, haciendo caer su contenido. "Recogí las joyas y me fui", dijo.

A la mañana siguiente, un transeúnte encontró una cruz incrustada de diamantes en la calle y la entregó a la policía. Esa fue la única joya del robo que se recuperó.

La justicia francesa estimó que los artículos robados tenían un valor total de 6 millones de dólares.

Abbas dijo que no conocía la identidad de Kardashian en el momento del robo.

"Me hablaron de una persona famosa, la esposa de un rapero. Esa era toda la información que tenía", dijo. "Hasta la mañana siguiente, cuando escuché en la televisión sobre la influencer. Ahí fue cuando entendí quién era ella".

Dijo que detallará su papel durante el juicio, que se llevará a cabo con un jurado, un procedimiento en Francia reservado para los crímenes más graves, pero que no denunciaría a sus cómplices.

"Sólo soy un forastero. No soy el que ideó el caso. Asumo mi parte de responsabilidad", dijo.

La mayoría de los sospechosos han negado su participación, excepto Abbas y otro hombre cuyo ADN también se encontró en la escena.

Participación del FBI

Thierry Niemen, el periodista que coescribió el libro de Abbas, dijo que el ladrón se acercó a él porque quería "contar su propia verdad" en medio de lo que veía como relatos inexactos o sensacionalistas.

El libro también reveló detalles de la investigación, incluyendo cómo el FBI ayudó a la policía francesa a identificar el ADN de Abbas a pesar de que llevaba guantes.

"Este es el caso del más alto nivel", dijo Niemen. "El FBI supervisa una investigación en territorio francés, eso ya es grande". Kardashian era entonces la principal influencer del mundo y el caso fue el tema más popular en las redes sociales en 2016, destacó Niemen.

Las ganancias de Abbas por el libro han sido congeladas a la espera del resultado del juicio.

El abogado de Kardashian, Michael Rhodes, ha dicho que la estrella de telerrealidad y empresaria quiere que el juicio "proceda de manera ordenada, de acuerdo con la ley francesa, y con respeto para todas las partes del caso".