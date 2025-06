Pitbull es fan de sus fans; dice que su trabajo es hacerles sentir bien

Londres.- ¿Es Pitbull el pingüino de la música?

Dicen que es difícil mirar a un pingüino y sentirse triste. Y también es difícil escuchar uno de los himnos de fiesta de Mr. Worldwide y sentirse mal.

Ése siempre ha sido su objetivo.

“Están ahí para cuando te sientes de cierta manera en la vida”, explica Pitbull. “Pueden ayudarte a levantarte el ánimo o a llevarte al siguiente nivel”.

“Cuando hago esos discos, de eso se trata”, resume. “Me aseguro de que los ritmos sean algo que sé que la gente pueda bailar. Sé que no es complicado”.

Su ambiente festivo ha sido adoptado por el público, bueno, de todo el mundo, que se viste como Pitbull, con gorras calvas, trajes y gafas de sol. Y, como él, se toman una copa o dos.

“Si vienen al show sintiéndose, ¿cómo puedo decirlo?, ya bien, entonces es mi trabajo hacerles sentir mejor”, afirma.

Al día siguiente del concierto "Party After Dark" del lunes en el O2 Arena de Londres, Pitbull conversó con The Associated Press sobre cómo se siente estar en el escenario y ver a una multitud de dobles mirándote fijamente. Esta conversación ha sido editada para mayor claridad y brevedad.

AP: ¿Cómo te sientes ahora, porque ese espectáculo tiene mucha energía?

PITBULL: Mira, poder estar aquí en Londres y recibir ese cariño y esa energía, y estar en el deporte durante 25 años, es —ahora te voy a decir cómo me siento— fenomenal, espectacular, asombroso, extraordinario, ¿cómo es? Supercalifragilisticoespialidoso. No me pidas que lo escriba, pero todo se siente bien.

AP: ¿Y de dónde sacas tanta resistencia y energía? Porque saltas muchísimo.

PITBULL: La música me motiva, y cuando hago esos discos, los hacemos de una manera que programamos esas partes, tanto en la canción como en los conciertos, para saber qué vamos a hacer. Sabemos dónde van a gritar. Sabemos cuáles serán los cánticos. Sabemos cuándo van a bailar. Así que tengo muchas ganas de interpretarla. Imagínatelo como si me volviera loco en mi propio club, en el escenario.

AP: ¿Y luego es necesario acostarse o sentarse en un baño de hielo o algo así?

PITBULL: No, nada de eso. La verdad es que necesito descomprimirme. Me toma como una hora y media después del concierto bajar de ese subidón increíble, digamos.

AP: En el metro de vuelta a casa, todos se han quitado las calvas y están completamente desplomados. Es como si se lo hubieran pasado genial y ahora tuvieran que volver a casa.

PITBULL: (Ríe) De eso se trata. Los llevas ahí arriba y te aseguras de que, como siempre digo, se despeguen de la cadena, del cristal, del flip, del rip, y en definitiva, que se diviertan. Así que los desgastamos, hicimos nuestro trabajo.

AP: ¿Cuándo notaste por primera vez que los fans se vestían como tú?

PITBULL: Quiero decir que empezó alrededor de 2021, cuando salimos del confinamiento. Esa fue la gira, se llamaba "I Feel Good". Y empezaste a verla, creo que de 20 mil personas que venían al concierto, 30 mil que venían, llegaban a mil. Pero luego, cuando llegamos, cruzamos el charco y terminamos en Londres, y fue simplemente algo único. Sin duda, fue un movimiento completamente nuevo, lo llevó a un nivel completamente nuevo, y es halagador.

AP: ¿Puedes recordar cuando miraste y te diste cuenta que todos llevaban gorras?

PITBULL: Si supieran, así como son fans míos, yo soy fan de ellos. Así que cuando veo a los fans camino al concierto, los veo a todos. Los veo caminando por la calle. Los veo a todos tocando ciertas canciones, pasándola genial, animándose, lo que llamamos, listos para el concierto...

Me toca el corazón porque quién lo hubiera pensado, ya sabes, alguien de Miami y todas las cosas por las que he pasado en la vida, y es por eso que diría, de lo negativo a lo positivo, que haya gente aquí sintiéndose tan bien vestida como yo, hombre, increíble.

AP: Parece que también te tomas momentos en el escenario para apreciarlo. ¿Es eso importante para ti?

PITBULL: Agradezco la oportunidad. Agradezco el cariño, agradezco el apoyo. No solo lo digo, lo vivo. Es la verdad, es real. Y para poder sentir eso en el escenario, quiero que sientan lo que yo siento. Porque no solo eso, quiero que sepan que aprecio el cariño que me brindan y que se identifiquen y que, al salir de allí, no solo sean fans, sino que estén conectados a otro nivel.

Me enviaron una foto de una mujer embarazada con un globo terráqueo alrededor de la barriga, que decía: "Bebé Mundial". Ver ese tipo de cosas es una bendición, como dije antes, y si por casualidad la ve, quiero felicitarla y agradecerle, porque fue una foto invaluable.

AP: ¿Notaste que hay más mujeres vestidas que hombres?

PITBULL: Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes, fui criado por una madre soltera. Una mujer me hizo hombre. Las personas más poderosas en mi vida han sido mujeres...

Y tener más mujeres entre el público demuestra que sienten lo que las mujeres más poderosas de mi vida me han enseñado en el escenario: un caballero que sabe cómo pasarla bien. A veces un poco travieso, a veces un poco amable, pero sobre todo, una buena persona que hará lo correcto lo mejor que pueda. Perfecto —no lo soy, ángel—, no lo soy, pero definitivamente estoy aquí y me muevo como lo hago gracias a las mujeres poderosas de mi vida que me criaron.

AP: ¿Alguna vez te vestirías elegantemente para un concierto de otra persona?

PITBULL: Definitivamente lo haría, pero serían artistas de antes. Me encanta divertirme, me encanta disfrutar y, para ser honesto, me encanta burlarme de mí mismo. Creo que una de las cosas más hermosas que puede tener un ser humano es el sentido del humor y no tomarse demasiado en serio. Pero si antes pudiera ir a, no sé, un concierto de Prince, o mejor dicho, me encanta Earth, Wind and Fire. Jimmy Buffett era un buen amigo, que descanse en el paraíso.

AP: Ahora mismo parece que la gente va a ver a Beyoncé vestida de vaquero. Taylor Swift, obviamente, tenía a mucha gente disfrazada yendo a su concierto. Tyler, The Creator tiene a todos vestidos de verde y luego todos vienen disfrazados.

PITBULL: Bueno, es un honor poder ser mencionado junto a ese tipo de nombres que han trabajado muy duro para poder estar donde están y poder tener fans que, digamos, se relacionan a un nivel completamente diferente.