Peso Pluma se autodeclara como el 'Rey de los Corridos' y causa polémica

Ciudad de México.– El cantante mexicano Peso Pluma, uno de los grandes exponentes de los conocidos como "corridos tumbados", causó revuelo entre los seguidores de este tipo de música luego de que el intérprete se autodeclaró como el "Rey de los Corridos", situación que molestó a fans de otros exponentes del subgénero, como Natanael Cano, Xavi, Fuerza Regida, Junior H, entre otros.

"Siempre supe que iba a ser grande, no sabía qué nivel ni adónde llegaría, pero siempre supe que tenía algo que ofrecerle al mundo. Estoy contento con cómo me fue y agradecido con Dios por darme esta oportunidad y convertirse, supongo, en el Rey de los Corridos", declaró Peso Pluma en una reciente entrevista para la revista Esquire UK.

Estas palabras, en las que se autodenomina “Rey de los Corridos”, han generado un intenso debate en redes sociales.

Las reacciones no tardaron en viralizarse. Quienes apoyan a Peso Pluma resaltan que su música ha llevado los corridos tumbados a escenarios internacionales, algo que pocos artistas del género han conseguido. Sus colaboraciones con figuras como Becky G, Nicki Nicole y Natanael Cano han impulsado su presencia global, convirtiéndolo en un referente contemporáneo del regional mexicano.

En contraste, las críticas señalan que hay artistas que abrieron el camino antes que él, como el propio Natanael Cano, considerado pionero del subgénero. Otros internautas mencionan a cantantes que, aunque no figuran en la misma corriente, han sido pilares en la música mexicana por décadas.