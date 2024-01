Personaje de 'Stranger Things' ya no volverá para la 5ta temporada

El actor y cómico Eduardo Franco, quien en la cuarta temporada de la serie "Stranger Things" dio vida al personaje Argylle, reveló recientemente las razones por las que su personaje ya no formará parte de la quinta y última parte de la exitosa serie de Netflix.

Esto fue evidente después de que el pasado 8 de enero se anunció que el elenco de la serie creada por los hermanos Duffer comenzó las grabaciones, además, se compartió una imagen donde aparecieron los actores que estarán en esta última parte y en la que, por supuesto, no aparece Eduardo Franco.

Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Sadie Sink, Finn Wolfhard y Gaten Matarazzo, entre otros, aparecieron en una imagen en blanco y negro que iniciaba el principio del fin.

Tras aparecer en un episodio del podcast Steve Varley Show, Franco admitió que el motivo por el que no va a regresar a Stranger Things es porque no ha recibido una llamada de los directores y creadores. “Lo agradezco”, dijo al presentador sobre la decepción de los seguidores de la serie al no verle en dicha imagen. “Es agradable oír que hay algún tipo de preocupación o algo así, ya me entiendes. Pero nunca recibí una llamada. Así que creo que eso es todo”.