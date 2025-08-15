Pepe Aguilar desata guerra en redes contra haters de su hija Ángela

Ciudad de México.– Los casos de odio en contra de la cantante Ángela Aguilar se han reavivado a razón de la reciente entrevista de Christian Nodal publicada en "La Saga", programa de la periodista Adela Micha, donde en cantante sonorense habló sobre su vida personal y amorosa con la cantante, así como de su expareja Cazzu.

Sin embargo, los comentarios en contra de la joven cantante no pasaron desapercibidos para Pepe Aguilar, quien volvió a dar de qué hablar luego de responder directamente a las burlas que recibió su hija en redes.

Todo ocurrió en una publicación del intérprete de regional mexicano, la cual compartió en Instagram, anunciando su presentación en el histórico Hollywood Bowl de Los Ángeles, California, donde estará junto a sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar. Sin embargo, la sección de comentarios se llenó de mensajes irónicos, muchos de ellos relacionados con las declaraciones de Nodal.

Entre las menciones que recibió se encontraban frases como “pasó de ser respetado a ser la burla de todo México”, “boletos a 1 dólar” y “en 12 días enamoraron a su hijita”. También hubo usuarios que afirmaron que la familia Aguilar, en especial Pepe, había perdido el prestigio que antes la caracterizaba.

Ante esto, Aguilar no dudó en responder, utilizando en algunos casos emojis y en otros mensajes como “siempre caen los que deben caer”, “tú sígueme hablando de usted” y “me caes bien por argüendera”.