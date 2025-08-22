Películas del Festival de Cine de Venecia que generarán expectativa

Ciudad Juárez.– El Festival de Cine de Venecia ofrece este año una abundancia de riquezas de autor. La 82ª edición cuenta con películas de Guillermo del Toro, Kathryn Bigelow, Park Chan-wook, Yorgos Lanthimos, Sofia Coppola, Jim Jarmusch, Gus Van Sant y Luca Guadagnino, por nombrar algunos. Incluso Charlie Kaufman tiene un cortometraje ("How to Shoot a Ghost").

Dependiendo de cómo se presenten, algunos de los títulos en la alineación seguramente formarán parte de la conversación sobre los Oscar en el nuevo año, como pueden atestiguar varios cineastas por experiencia. En 2017, del Toro lanzó “The Shape of Water” ("La forma del agua") en Venecia, donde su victoria del León de Oro fue la primera de muchas en esa temporada de premios, culminando con un premio a la mejor película y mejor director en los Premios de la Academia. En 2023, Lanthimos también tuvo un debut encantador en Venecia con "Poor Things" ("Pobres criaturas"), otro filme ganador del León de Oro que le valdría a Emma Stone un Oscar a la mejor actriz.

A continuación, un adelanto de 12 películas destacadas de la edición de este año.

"Bugonia" (estreno 28 de agosto, en competencia)

Siempre es un evento cuando Lanthimos se une a Stone. Descrita como una comedia negra de ciencia ficción y un remake de una película surcoreana, "Bugonia" es protagonizada por Jesse Plemons como un hombre obsesionado con las teorías de la conspiración que (junto con Aidan Delbis) secuestra al personaje de Stone, la directora general de un grupo farmacéutico, porque creen que es una extraterrestre. Focus Features planea un estreno en cines a finales de octubre.

"Jay Kelly" (28 de agosto, en competencia)

Noah Baumbach aborda su propia industria y la idea de que las historias de madurez son solo para los jóvenes, en "Jay Kelly", con George Clooney como una estrella de cine en un viaje introspectivo (y cómico) por Europa con su manager Ron (Adam Sandler). Baumbach coescribió el guion con Emily Mortimer, quien forma parte del gran elenco que incluye a Laura Dern, Billy Crudup y Greta Gerwig. En cines en noviembre y en Netflix en diciembre.

"Megadoc" (28 de agosto, fuera de competencia)

Otro documental relacionado con Coppola, pero este, dirigido por Mike Figgis, trata sobre la realización de "Megalopolis" ("Megalópolis") de Francis Ford Coppola, su épica autogestionada que requirió décadas para su desarrollo. La película lleva a los espectadores detrás de escena del proceso creativo, desde el espacio de ensayo hasta el set donde puedes estar seguro de que Shia LaBeouf va a expresar su opinión. En cines este otoño.

"After the Hunt" (29 de agosto, fuera de competencia)

Julia Roberts interpreta a una profesora universitaria querida y glamorosa cuya protegida (Ayo Edebiri) acusa a su amigo cercano y colega (Andrew Garfield) de "cruzar la línea" en este drama psicosexual de Luca Guadagnino. El elenco también incluye a los habituales de Guadagnino, Chloë Sevigny y Michael Stuhlbarg. Amazon MGM Studios la estrenará en cines en octubre.

"No Other Choice" (29 de agosto, en competencia)

La muy esperada continuación del cineasta coreano Park Chan-wook a "Decision to Leave" ha tardado mucho en llegar. Mencionó por primera vez el trabajo en una adaptación de la novela "The Ax" de Donald Westlake en 2009. La historia trata sobre un gerente de mediana edad en una empresa de papel que se vuelve cada vez más, y violentamente, desesperado después de ser despedido. Protagonizan Lee Byung-hun y Son Yejin. Neon no ha fijado una fecha de estreno.

"Frankenstein" (30 de agosto, en competencia)

El sueño de décadas del cineasta visionario Guillermo del Toro de adaptar la novela clásica de Mary Shelley, que ha dicho es su libro favorito absoluto, se ha hecho realidad. Un maestro del entorno gótico, su "Frankenstein" es protagonizado por Oscar Isaac como el Dr. Viktor Frankenstein y Jacob Elordi como el monstruo. Es una de las películas más esperadas del año. También protagonizan Mia Goth, Christoph Waltz y Charles Dance. "Frankenstein" estará en cines en octubre y en streaming en Netflix en noviembre.

"Father Mother Sister Brother" (31 de agosto, en competencia)

Jim Jarmusch dirige a Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett y Vicky Krieps en una película antológica tripartita sobre las relaciones entre hijos adultos. Jarmusch dijo en un comunicado que es una "película anti-acción, su estilo sutil y tranquilo está cuidadosamente construido para permitir que los pequeños detalles se acumulen". El cineasta, un favorito de Cannes, estuvo por última vez en el Lido fuera de competencia con "Coffee and Cigarettes" ("Café y cigarrillos") hace más de 20 años. MUBI estrenará la película en cines este otoño.

"The Smashing Machine" (1 de septiembre, en competencia)

¿Está Dwayne Johnson destinado a una nominación al Oscar? Su transformación en el luchador de MMA y UFC Mark Kerr, un campeón y adicto, podría ser el boleto, con el cineasta Benny Safdie (quien codirigió "Uncut Gems") al mando y Emily Blunt interpretando a su esposa. A24 la estrenará en cines en octubre.

"The Testament of Ann Lee" (1 de septiembre, en competencia)

Amanda Seyfried interpreta a la líder fundadora de los Shakers, una secta religiosa del siglo XVIII, en un drama musical de la cineasta Mona Fastvold, quien coescribió "The Testament of Ann Lee" con su pareja Brady Corbert. Al igual que "The Brutalist" ("El brutalista"), en la que Fastvold compartió tareas de escritura, también fue filmada en película de 70 mm, pero tiene una duración más reducida de 130 minutos. El elenco incluye a Thomasin McKenzie, Lewis Pullman, Stacy Martin, Tim Blake Nelson y Christopher Abbott.

"A House of Dynamite" (2 de septiembre, en competencia)

No se sabe mucho sobre el thriller político de Kathryn Bigelow, ambientado dentro de la Casa Blanca en torno a un inminente ataque con misiles a Estados Unidos y protagonizado por Idris Elba y Rebecca Ferguson. Es la primera película de la ganadora del Oscar desde que "Detroit" se estrenó en 2017, y está escrita por el expresidente de NBC News, Noah Oppenheim, cuyo guion para "Jackie" ganó el premio al mejor guion en Venecia en 2016. Netflix planea un estreno en octubre tanto para streaming como en cines.

"Marc by Sofia" (2 de septiembre, fuera de competencia)

Sofia Coppola sigue los pasos de su difunta madre al dirigir un documental (el primero), sobre el diseñador de moda Marc Jacobs. Su amistad se remonta a principios de la década de 1990 en Nueva York. Es una relación que va más allá del territorio de musa y ha generado numerosas colaboraciones. Incluso usó uno de sus vestidos cuando ganó su primer Oscar. Para los fanáticos de la moda y el cine, es una visita obligada. A24 no ha fijado una fecha de estreno.

"The Voice of Hind Rajab" (3 de septiembre, en competencia)

Ambientada completamente dentro del centro de llamadas de la Sociedad de la Media Luna Roja, la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania cuenta la historia de los esfuerzos por rescatar a la joven Hind Rajab del coche de su familia tiroteado en la Ciudad de Gaza el pasado enero, utilizando el audio real de su voz.

El director del festival, Alberto Barbera, predijo que "será una de las películas que recibirá la respuesta más intensa de todos... no solo por razones políticas sino por razones emocionales y humanas". La película está buscando distribución.