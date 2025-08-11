Película de terror 'Weapons' triunfa en taquilla

Los Ángeles.- Es agosto, y el horror y el humor han llegado.

En un mes que desde hace tiempo se conoce por permitir que películas más atrevidas prosperen, la muy esperada cinta de terror de Zach Cregger, "Weapons", no decepcionó, encabezando la taquilla durante su fin de semana de estreno con 42,5 millones de dólares a nivel nacional en 3 mil 202 cines. Recaudó 70 millones de dólares a nivel internacional.

El éxito de la película también le otorgó a su distribuidora, Warner Bros. Pictures, el séptimo estreno número uno del año, y se convirtió en la sexta película consecutiva del estudio en debutar con más de 40 millones de dólares a nivel nacional.

"Freakier Friday", la caótica secuela de Disney del clásico de 2003 "Freaky Friday", ocupó el segundo lugar durante su fin de semana de estreno, obteniendo 29 millones de dólares en 3.975 cines de América del Norte. Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis regresan, esta vez para un doble intercambio de cuerpos entre el dúo madre-hija y la hija adolescente de Lohan y su futura hijastra.

Las tácticas de marketing viral, junto con una fuerte promoción de boca a boca en las redes sociales, auguraron un buen éxito para ambas películas, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de la firma de datos Comscore.

"Las dos películas principales no podrían ser más diferentes, y eso es lo que hace que este fin de semana sea tan atractivo para los cinéfilos", comentó Dergarabedian. "Ambas están perfectamente adaptadas para que sus audiencias reaccionen en tiempo real durante el fin de semana a estas películas y luego publiquen en las redes sociales".

"Weapons" transporta a los espectadores al pequeño pueblo de Maybrook, donde 17 niños se van de sus casas a las 2:17 de la mañana, dejando a los padres desconcertados. El pueblo se ve obligado a navegar por los efectos persistentes del trauma a través del horror, la paranoia y un toque de humor existencial.

La cinta es la continuidad de Cregger a su debut como director en solitario con el innovador horror de 2022 "Barbarian". Esa película aclamada por la crítica tuvo un estreno más lento y un presupuesto más pequeño, pero aún así encabezó las listas durante su lanzamiento con 10 millones de dólares a nivel nacional y causó sensación en el género.

"Weapons" generó mucho revuelo por sus fuertes críticas (95% en Rotten Tomatoes).

"El internet está explotando ahora mismo entre el viernes y hoy. Simplemente ves que la gente se lo está pasando genial con ella", afirmó Jeffrey Goldstein, presidente de Distribución Global de Warner Bros. "Comienza con una película excepcional, una campaña de marketing excepcional, y la fecha también fue excepcional".

El éxito del doble estreno de comedia y horror significó que "The Fantastic Four: First Steps" cediera su posición de dos semanas en el primer lugar y aterrizara en la tercera posición, recaudando 15,5 millones de dólares a nivel nacional. La película de superhéroes disfrutó de un fuerte debut de 118 millones de dólares, pero tropezó en su segundo fin de semana.

"The Bad Guys 2", que tuvo un buen comienzo en el puesto número dos durante su fin de semana de estreno, quedó en cuarto lugar, ganando 10,4 millones de dólares a nivel nacional. "The Naked Gun" tuvo un destino similar, alcanzando la quinta posición con 8,4 millones de dólares en los cines de América del Norte.

"Jurassic World Rebirth", que llegó en séptimo lugar esta semana, se espera que alcance los 800 millones de dólares a nivel mundial para el lunes, según NBC Universal, tras una exitosa carrera en los cines.

Warner Bros. comenzó el año de manera lenta, pero hizo un regreso con el éxito de taquilla, "A Minecraft Movie", que se estrenó con 157 millones de dólares a nivel nacional. Desde entonces, películas como "Sinners", "Superman" y ahora, "Weapons", han encontrado éxito.

"El estudio estableció un modelo para crear una alineación perfecta de verano", señaló Dergarabedian.

"Weapons" también se une a una corriente de películas de terror exitosas este año, con sus números de apertura justo detrás de "Final Destination: Bloodlines" y "Sinners".

Las diez mejores películas por taquilla nacional

Con las cifras finales nacionales que se publicarán el lunes, esta lista tiene en cuenta las ventas estimadas de boletos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. "Weapons", 42.5 millones de dólares.

2. "Freakier Friday", 29 millones de dólares.

3. "The Fantastic Four: First Steps", 15.5 millones de dólares.

4. "The Bad Guys 2", 10.4 millones de dólares.

5. "The Naked Gun", 8.4 millones de dólares.

6. "Superman", 7.8 millones de dólares.

7. "Jurassic World Rebirth", 4.7 millones de dólares.

8. "F1: The Movie", 2.9 millones de dólares.

9. "Together", 2.6 millones de dólares.

10. "Sketch", 2.5 millones de dólares.