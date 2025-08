Pedro Sola habla de su salud tras someterse a intervención médica

Durante el fin de semana, el conductor Pedro Sola fue sometido a una intervención quirúrgica, noticia que causó inquietud entre su audiencia y seguidores en redes sociales. Fue a través de un video publicado por el programa Ventaneando que el propio comunicador explicó los motivos de su paso por el quirófano.

Sola, de 78 años, detalló que la operación derivó de una colonoscopia rutinaria, procedimiento en el que se le detectó un pólipo en el intestino. “Me hicieron una intervención médica. Cada año me hago una colonoscopia para revisar mi estado de salud. Encontraron un pólipo y lo retiraron”, compartió con la audiencia.

El conductor aseguró que la cirugía fue sencilla, sin complicaciones y con una recuperación rápida. Poco después del procedimiento, regresó al foro de Ventaneando, donde agradeció el apoyo de sus colegas y del público. “Salí bien. No duele. Es una situación incómoda, pero no encontraron nada malo y me siento muy bien”, expresó.

A pesar de ser economista de formación, Pedro Sola se ha consolidado como una de las figuras más queridas del periodismo de espectáculos en México, con más de dos décadas al frente del programa de TV Azteca. Por ello, cualquier noticia sobre su salud genera inmediata reacción en redes sociales.

Sola aprovechó el momento para enfatizar la importancia de realizarse estudios médicos de manera regular, mensaje que fue bien recibido por sus seguidores, quienes le enviaron mensajes de apoyo tras conocer su situación.

Tanto la producción del programa como el propio Pedro confirmaron que su estado de salud es estable y que continuará participando con normalidad en el programa.