Pedro Sola asegura que solo deberían votar los ciudadanos que pagan impuestos

Ciudad Juárez.– El conductor de "Ventaneando" Pedro Sola, quien suele ser polémico en ocasiones sobre algunos temas de interés público, volvió a general revuelo en las redes sociales después de que a través de su cuenta en X aseguró que solo los ciudadanos que son responsables con el pago de sus impuestos deberían de ser los únicos aprobados para poder votar.

"Hoy escuché algo muy sensato, ‘por qué para votar, en lugar de la credencial de elector, no piden la Cédula Fiscal, esto es que el votante paga impuestos’", expuso el famoso en una primera instancia.

La justificación con relación a esto es que “de otra forma, los que votan son los que reciben limosna del gobierno y votan por ellos”, haciendo alusión a múltiples programas sociales que existen en la actualidad.

X

Pedro Sola hizo que no cualquiera pueda responder a su publicación, por lo que no tiene respuestas, pero algunos usuarios reaccionaron tanto a favor como en contra al tema en otras publicaciones. Algunos usuarios incluso reaccionaron con burlas hacia su jefe Ricardo Salinas Pliego, quien aseguraron que debería ser el primer en no dejarlo votar, pues adeduda millones en impuestos al SAT.