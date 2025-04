Pedro Pascal y Bella Ramsey pusieron mucho trabajo interno en 'The Last of Us'

California.- Cinco años después del final de los eventos de la primera temporada, “The Last of Us” retoma la historia en Wyoming, donde Joel y Ellie —interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey— se adaptan a la vida cotidiana junto a un conjunto de personajes que regresan y caras nuevas que protegen su fortaleza de los infectados.

Ellie es el centro de la segunda temporada, que se estrena el domingo en HBO , mientras se embarca en una búsqueda de venganza (contar más sería un spoiler). Pero el nuevo elenco de la segunda temporada también incluye a algunas de las jóvenes estrellas emergentes de Hollywood: Isabela Merced ("Alien: Romulus"), Young Mazino ("Beef"), Danny Ramirez ("Top Gun: Maverick") y Kaitlyn Dever ("Apple Cider Vinegar") como la tan esperada Abby, un personaje presentado en el videojuego "The Last of Us: Part II" que está decidida a vengar la muerte de su padre.

Dever, quien jugó con su padre, inicialmente estuvo en conversaciones con los cocreadores de la serie, Neil Druckmann y Craig Mazin, para interpretar a Ellie en la primera temporada. Pero Abby, según afirma ahora, era el papel que estaba destinada a interpretar.

“Parecía que todo encajó tal y como debía”, dice Dever.

Ramsey y Pascal hablaron con The Associated Press sobre la pausa del programa, el aumento de trabajo de Ramsey como especialista y las lecciones que Pascal aprendió en esta temporada. Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

AP: Bella, estás haciendo más acrobacias y más acción que la temporada pasada. ¿Cómo fue el entrenamiento, la preparación y cómo te preparaste mentalmente para Ellie?

RAMSEY: Lo que más me emocionaba de empezar la segunda temporada era entrenar y estar fuerte. Es bueno tener una razón para hacer ejercicio que no sea solo por salud. Me lastimé muchísimo y me hice moretones. El equipo de especialistas hizo todo lo posible por protegerme, pero aun así, de alguna manera, me las arreglaba para hacerme moretones cada vez. Creo que me excedo un poco. Lo pasé genial. Estuve completamente agotado todo el tiempo, pero me divertí mucho.

AP: ¿Hubo alguna vez un momento o una escena en la que pensaste: "Vaya, no pensé que pudiera hacer eso físicamente, y estoy muy orgulloso de mí mismo"?

RAMSEY: Esos momentos ocurrían con bastante frecuencia, no necesariamente por la proeza en sí, sino porque acumulabas meses de agotamiento. Y luego había días en los que me despertaba y pensaba: «No sé cómo lo voy a hacer hoy».

PASCAL: (se ríe) No podías levantarte de la cama.

RAMSEY: Sí, hay momentos —nunca antes había tenido una experiencia así— en los que pensé que mi cuerpo simplemente se iba a desplomar. Es una sensación de inestabilidad. Pensaba: "No sé qué va a pasar". Así que creo que hubo muchos momentos durante el rodaje en los que me sentía orgulloso al final del día, sobre todo cuando era un día de acrobacias, con todo ese agotamiento. En algunos de los últimos episodios, hay mucho trabajo físico, y simplemente no tenía ni idea de cómo lo haría. Y luego simplemente lo haces, como si lo hicieras y luego pagaras el precio.

PASCAL: Paga el precio por el resto de tu vida.

AP: Dado que esta temporada se centra en la evolución y el crecimiento, tengo curiosidad por cada uno de ustedes, individualmente, como creativos. ¿Cómo sienten que han crecido en su arte entre la primera y la segunda temporada, y cómo eso cambió su forma de abordar a Ellie y Joel?

PASCAL: Es interesante que digas que todo se trata de crecimiento, porque creo que para algunos personajes es fundamental. Otros están bastante estancados, y creo que para Joel, entrar en una —¿cómo se dice?— parálisis obstinada, digamos, alimentada en última instancia por el miedo desesperado de perder a Ellie... Hay que asumir una vulnerabilidad total para, supongo, contar esa historia. Así que, sin duda, me sentí muy atemorizado, más de lo que jamás había experimentado en un trabajo anterior. Sentí que lo que sentía en ese momento era muy aplicable a la interpretación de la escena. Estaba un poco herido, exhausto y un poco deprimido, y gracias a Dios Joel estuvo ahí para ayudarme a resolverlo. Y también, mi increíble compañera de escena, Bella, y la familia de "The Last of Us".

RAMSEY: Sí, eso pasa más a menudo de lo que crees. A mí también me pasó. Había muchas cosas que, personalmente, reflejaban cosas de la serie. Y era, sí, es una locura cómo pasa eso. Y sí, o sea, hubo un lapso de cinco años entre la primera y la segunda temporada, que en la vida real eran unos tres años.

PASCAL: Pero también fue un gran lapso para nosotros. Terminamos en junio de 2022 y empezamos a principios de 2024. Son como dos años.

RAMSEY: En esa época, no trabajaba mucho. Así que mi principal crecimiento, creo, entre la primera y la segunda temporada fue aprender a no trabajar, porque había estado en producción desde los 11 años y luego trabajé prácticamente sin parar hasta el final de la primera temporada. Y luego llegó este momento de calma, y ​​no hice gran cosa. Así que tuve que aprender a ser joven y no trabajar, lo cual fue un reto.

AP: Dada la trayectoria de Joel en esta temporada y todo lo que atraviesa, ¿cuál es una lección o una cosa que crees que sacarás de este personaje en esta temporada?

PASCAL: Siento que Joel, en la segunda temporada, es un ejemplo extremo de lo que puede pasar si no enfrentas la verdad. Y creo que en estos avances y en el tráiler, Catherine O'Hara, quien estuvo increíble en el primer episodio que pudieron ver, dice: "Simplemente, dilo. Simplemente dilo, acéptalo, enfrenta tus miedos". Y sé que, a medida que envejezco, me impacta reconocer lo difícil que es hacerlo y lo peligroso que es no hacerlo.

AP: Bella, en la primera temporada, recibiste muchos comentarios misóginos e injustificados de los fans. Kaitlyn (Dever) está pasando por algo similar esta temporada. Me gustaría saber si tuvieron la oportunidad de hablar sobre eso o de darle algún consejo sobre cómo lidiar con ello.

RAMSEY: No hemos hablado de ello directamente. Es más bien una comprensión mutua y la certeza de que nos apoyamos mutuamente y de que, sin duda, siento que no necesita mi protección ni mis consejos, pero me siento casi protector con todo el nuevo elenco que llega y les digo: "Nada de eso importa".

PASCAL: Ni siquiera le den tiempo al aire. Es solo ruido y mentiras.

RAMSEY: Es solo ruido. Y siguen ocurriendo. Pero siento que pierde importancia. Ya no me importa.