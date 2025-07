Pedro Pascal protagoniza la nueva tendencia viral de 'hot girl anxiety'

Ciudad de México.- El actor chileno-estadunidense Pedro Pascal volvió a conquistar las redes sociales, pero esta vez no por sus papeles en exitosas series o películas, sino por su inesperada participación en una nueva tendencia viral: “hot girl anxiety”.

Todo comenzó durante una alfombra roja para la película The Fantastic Four: First Steps, donde Pascal apareció junto a la actriz Vanessa Kirby. Las cámaras captaron al actor en una actitud nerviosa, haciendo gestos tímidos y jugueteando con las manos mientras ella respondía preguntas. La escena, tan cotidiana como humana, fue suficiente para que los internautas hicieran lo suyo: editaron los videos, les añadieron subtítulos irónicos y convirtieron al actor en la imagen perfecta de lo que llaman “ansiedad bonita” o hot girl anxiety.

La tendencia mezcla humor con una mirada empática hacia el comportamiento ansioso, especialmente en personas que suelen ser admiradas por su seguridad o carisma. En este caso, el contraste entre la figura pública de Pedro Pascal —conocido por papeles de tipo rudo como en The Mandalorian o The Last of Us— y su vulnerable comportamiento en cámara, desató una oleada de memes.

Usuarios en X (antes Twitter), TikTok e Instagram no tardaron en replicar la escena con frases como “cuando finges estar bien pero por dentro eres Pedro Pascal en una premiere” o “yo en mi primera cita tratando de parecer normal”. Incluso marcas y medios comenzaron a utilizar las imágenes como parte de campañas o publicaciones humorísticas.

Esta no es la primera vez que Pascal se vuelve viral por su carisma espontáneo. Sin embargo, la tendencia de “hot girl anxiety” ha calado especialmente entre los jóvenes, quienes encuentran en ella una manera divertida de hablar sobre la ansiedad social y la incomodidad cotidiana.

Mientras la película The Fantastic Four: First Steps continúa generando expectativas, Pedro Pascal vuelve a recordarnos que incluso las estrellas de Hollywood tienen momentos de inseguridad… y que Internet nunca pierde la oportunidad de convertirlos en tendencia.