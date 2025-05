Pedro Pascal confirma su visita a México por 'Los 4 Fantásticos'

Luego de algunos días de especulaciones, Pedro Pascal ha confirmado su visita a México como parte de la CCXP, uno de los eventos de cultura pop más importantes del continente. Con esta noticia, la expectativa por el estreno de Los 4 Fantásticos, la nueva película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) se dispara a niveles cósmicos.

Durante los últimos años, Pedro Pascal logró captar la atención de los reflectores por sus papeles entrañables en The Mandalorian y The Last of Us. Ahora se prepara para otro gran reto de su carrera, tras interpretar a Reed Richards en la esperada cinta de Los 4 Fantásticos: primeros pasos, filme con el que se incorporará de manera oficial al UCM.

A prácticamente dos meses del estreno de la nueva película de Marvel, el actor ha confirmado personalmente que estará en la Ciudad de México para convivir con fans y presentar detalles exclusivos de la película.

Si bien, bastante se había hablado y especulado sobre su presencia en la Comic Con Experience México (CCXP), fue hasta este jueves 29 de mayo cuando por medio de sus redes sociales, el actor chileno confirmó su visita a México para el evento antes mencionado.

Como era de esperarse, la noticia provocó un auténtico estallido de emoción entre seguidores mexicanos del actor chileno y del universo Marvel.

De esta manera, Pascal se une a Scarlett Johansson, Mads Mikkelsen, Michael C Hall, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend, Xolo Maridueña, como parte del gran elenco de actores que estarán presentes en la Ciudad de México durante este fin de semana.

La carrera de Pedro Pascal comenzó a tomar forma hace aproximadamente una década, cuando se le dio la oportunidad de brillar en series de gran seguimiento como Narcos, donde interpretó al agente de la DEA Javier Peña, y Juego de Tronos, donde su papel como el intrépido príncipe Oberyn Martell cautivó a los fanáticos.

Si bien estas primeras interpretaciones permitieron que su talento fuese reconocido, fue su participación en The Mandalorian y The Last of Us lo que lo catapultó al estrellato internacional, consolidando su estatus como uno de los actores más buscados en Hollywood.

Los 4 Fantásticos

La nueva entrega de Los 4 Fantásticos, dirigida por Matt Shakman, promete revitalizar al equipo tras los tropiezos de versiones anteriores. Marvel Studios ha apostado fuerte, integrando a Pedro Pascal no solo como protagonista, sino como el rostro líder de un equipo que tendrá bastante injerencia en las futuras entregas.

Y ahora, con la presencia del elenco en CCXP México 2025, los fans tendrán la oportunidad única de escuchar de primera mano lo que se viene para estos personajes tan queridos.