Paul Stanley revela que se casó por presión de su novia

Paul Stanley se ha convertido en blanco de controversia en más de una ocasión por los comentarios que ha realizado sobre su boda con Joely Bernat, y es que el conductor del programa “Hoy” ha dejado ver entre bromas que habría cedido ante la presión social y de su novia para llegar al altar.

“Entre broma y broma me decían: ‘¿Cuándo te casas?’, bueno, di el anillo por amor y pensé que era ‘te di el anillo, es como regalarte un reloj’ y la chava del anillo empezó de: ‘Y pues sí es cierto, ¿cuándo la boda?’. Yo cabeceaba y todo hasta que nos casamos (…) No nada más la sociedad, te das cuenta que la edad te va ganando. Te das cuenta que, yo creo que más para la mujer, se vuelve algo más importante, una necesidad, no todas, pero con las personas que he coincidido en la vida”, dijo el conductor.

El conductor le entregó el anillo de compromiso a su novia en enero de 2022 durante sus vacaciones en París, pero esperaron casi dos años para llegar al altar con una íntima ceremonia que realizaron en plena cena de Navidad junto a su familia como invitados.