Paul McCartney expresa su temor a que la IA plagie a los artistas

Foto: Associated Press

Londres.- Paul McCartney instó al gobierno británico a no realizar un cambio en las leyes de derechos de autor que, según él, podría permitir que las compañías de inteligencia artificial se aprovechen de los artistas.

El gobierno está consultando si permitir a las empresas tecnológicas utilizar material con derechos de autor para ayudar a entrenar modelos de inteligencia artificial a menos que los creadores opten explícitamente por no participar.

McCartney le dijo a la BBC que eso dificultaría que los artistas mantengan el control de su trabajo y socavaría las industrias creativas de Reino Unido.

“Llegan jóvenes, chicos, chicas, y escriben una canción hermosa, y no la poseen, y no tienen nada que ver con ella. Y cualquiera que quiera puede simplemente robarla”, dijo el ex Beatle, de 82 años, en una entrevista que será transmitida el domingo. Un extracto fue liberado el sábado por la BBC.

“La verdad es que el dinero va a algún lugar. Cuando llega a las plataformas de streaming, alguien lo está obteniendo, y debería ser la persona que lo creó. No debería ser algún gigante tecnológico en algún lugar”.

El gobierno del Partido Laborista, de centroizquierda de Reino Unido, dice que quiere hacer del Reino Unido un líder mundial en IA. En diciembre, anunció una consulta sobre cómo la ley de derechos de autor puede “permitir a los creadores y titulares de derechos ejercer control sobre, y buscar remuneración por, el uso de sus obras para el entrenamiento de IA” mientras también asegura que “los desarrolladores de IA tengan fácil acceso a una amplia gama de contenido creativo de alta calidad”.

Editores, organizaciones de artistas y compañías de medios, incluyendo The Associated Press, se han unido como la Coalición de Derechos Creativos en IA para oponerse a la debilitación de las protecciones de derechos de autor.

“Nosotros somos el pueblo, ustedes son el gobierno. Se supone que deben protegernos. Ese es su trabajo”, dijo McCartney. “Entonces, ya sabes, si estás promoviendo un proyecto de ley, asegúrate de proteger a los pensadores creativos, a los artistas creativos, o no contarás con ellos”.