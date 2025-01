¿Pasará 40 años en prisión?; darán hoy fallo del caso Fofo Márquez

Ciudad de México.– La audiencia del caso del influencer Fofo Márquez, quien enfrenta cargos por tentativa de feminicidio tras haber agredido a una mujer en un estacionamiento, se reanudó este viernes 24 de enero y es una de las fechas más importantes de todo su proceso, pues se definirá si es culpable o no del delito de tentativa de feminicidio, por le cual podría pasar hasta 46 años de prisión.

Tras estar 11 meses en prisión, hoy se definirá si Rodolfo es sentenciado o no por las agresiones cometidas a Edith ’N’, mujer a la que golpeó en Naucalpan el 22 de febrero del 2024.

Ambas partes tendrán que dar paso a los alegatos de clausura y finalmente se dará el fallo del juez, el cual deberá de ser en dos sentidos: absolutorio o condenatorio.

La defensa y familiares de Fofo Márquez han asegurado en diversas ocasiones que el influencer no cometió tentativa de feminicidio, pues su intención no era matar a su víctima. Márquez aseguró que no odia a las mujeres y que está arrepentido de lo que hizo, además de que pidió ser juzgado como cualquier persona y no como figura pública, algo que asegura, está complicando su proceso.

Por otra parte, la víctima, Edith ’N’ y sus abogados, han alegado que lo que cometió Fofo fue tentativa de feminicidio, puesto que puso en riesgo su vida al momento de estarla golpeando en el piso.

Si Fofo Márquez es sentenciado por feminicidio, en grado de tentativa, se le daría la pena máxima por este delito, que son 46 años de prisión.