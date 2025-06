Parker McCollum descubre nuevos sueños con su álbum grabado en NY

Nueva York.– Imagina que vienes de un pequeño pueblo en Texas y tienes grandes sueños de ser un astro de la música country. Imagina que esas aspiraciones se hacen realidad, multiplicadas por diez: ganas un par de premios de la Academia de Música Country, un premio de Música CMT y tienes un par de sencillos certificados platino a tu nombre. ¿Qué sigue?

Si eres Parker McCollum, son nuevos desafíos. Superar sus expectativas más salvajes significó deleitarse con la libertad de hacer lo que quisiera. Para el cantante de 33 años, eso es el lanzamiento de su quinto proyecto de larga duración, un álbum homónimo que será lanzado el viernes.

“Confiaría en este disco los siete días a la semana”, dice sobre el álbum. “Es simplemente el más enfocado que he estado”.

Ahora está seguro de sí mismo, pero el camino hacia el álbum “Parker McCollum”, no fue tan estable. Originalmente, grabó la mitad de un álbum completo con su colaborador habitual, el productor Jon Randall. No estaba funcionando. “Estaba cómodo”, dice McCollum. “Pensaba, ‘Tengo que ponerme lo más incómodo que pueda’”.

Así que desechó lo que tenía, fue a Nueva York, trabajó con un nuevo productor, Frank Liddell, quien ha colaborado con artistas como Miranda Lambert, Lee Ann Womack, Chris Knight, y grabó lo que se convirtió en el álbum final en una semana.

“Suena absolutamente ridículo cuando lo dices en voz alta”, dice McCollum. “Es una forma loca de hacerlo, pero creo que funcionó”.

Ayudó que McCollum tuviera la mayoría de las canciones escritas. “Escribí ‘Permanent Headphones’ cuando tenía 15 años. Escribí ‘My Blue’ en 2019. Escribí muchas canciones el año pasado”, dice. Grabaron “un par de canciones al día” y atribuye a Liddell el haber sacado los mejores temas de él, así como a la energía industriosa de Nueva York, al ayudarlo a realizar el disco.

“Me siento radiante cuando estoy allí”, dice de la ciudad. “Cuando estaba en la escuela secundaria soñando con estar en un sello importante grabando discos, sabes, (pensaba) ’Va a ser en Nueva York y va a ser... como una película. Y, ya sabes, simplemente decidí intentarlo y realmente hacer eso”.

El álbum posee ese vigor, desde la lenta construcción, al estilo de John Mayer, de “New York Is On Fire” hasta un repertorio más country y algo más: “Solid Country Gold”, “Sunny Days” y “What Kinda Man”.

También hay una animada versión del clásico folk de Danny O’Keefe “Good Time Charlie’s Got The Blues” con el cantante tejano Cody Johnson, la única colaboración del álbum. “He tocado esa canción toda mi vida”, dice McCollum.

Pensó: “Esa canción va a ser grabada en algún momento de mi carrera. Mejor hacerlo ahora”.

El tema narrativo “My Blue” fue la primera canción que McCollum y Liddell grabaron en el estudio, y fue “un paseo”, como lo describe McCollum, “Y ocurrió lo peor que podría haber pasado”. Pensaron que el resto del proceso sería sin esfuerzo, pero así no funciona. “Fue simplemente un desgaste emocional absoluto durante los siguientes seis días y medio. Pero no lo haría de otra manera”.

Eso también llevó a la experimentación. “Siempre he querido ser un cantante country. Y cuanto más escucho lo que hago, pienso, ‘Esto realmente no suena como música country para mí’, lo cual es difícil de definir hoy en día, por supuesto, lo que realmente es la música country. Simplemente no es tan estrecho como solía ser. Pero estoy como, ya ni siquiera me importa. Sabes, tal vez no soy un cantante country. No sé. Ya no me importa un (expletivo). Sea lo que sea que suene, sabes, eso es lo que quiero hacer”.

Siempre y cuando las canciones “te hagan sentir algo”.

Eso es algo con lo que los fanáticos se han conectado durante mucho tiempo, desde su debut, “The Limestone Kid”, hace una década.

“Realmente me consume sacar música que te golpea donde la música me golpea a mí”, dice. “Realmente disfruto esa búsqueda y ese viaje de, ‘¿Voy a escribir canciones que sean lo suficientemente buenas?’ ... Estoy tratando de encontrar esas respuestas”.