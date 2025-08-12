Pareja de Facundo denuncia amenazas tras polémicas dentro de 'LCDLF'

Ciudad Juárez.– Delia García, pareja y futura esposa de Facundo, denunció a través de un live en sus redes sociales que ha sido víctima de fuertes amenazas y mensajes violentos por las polémicas de Facundo dentro de "La Casa de los Famosos México", especialmente por la broma a Aldo de Nigris, a quién tiró al suelo.

Durante una transmisión en vivo Delia García se dijo sorprendida por la cantidad de mensajes violentos que ha recibido en los últimos días debido a las polémicas que ha protagonizado Facundo en "La Casa de los Famosos México". Aunque la influencer fitness aseguró que no está dispuesta a responder de la misma manera y enfrascarse en el conflicto, se mostró preocupada ante lo grave de la situación.

"En los últimos cinco días para acá he recibido de verdad mensajes escalofriantes. Me parece escalofriante que alguien pueda escribir eso por un programa de televisión", comentó la pareja de Facundo.

La situación pronto generó mensajes de solidaridad hacia Delia, pues muchos destacaron que ella no es responsable por lo que haga u ocurra dentro del reality.