'Parece de 90 años'; Madonna reaparece en Italia y sorprende por su apariencia

Ciudad Juárez.– El pasado sábado 16 de agosto la cantante estadunidense Madonna, considerada la "Reina del Pop", cumplió 67 años de vida y decidió hacerlo con un viaje a Siena, en la región Toscana de Italia, país de donde eran originarios sus abuelos paternos.

Fue en las calles de esa ciudad italiana que la cantante fue captada paseando, y aunque llamó la atención su presencia, donde apareció acompañada de su cuerpo de seguridad, lo que más robó las miradas fue su aspecto físico, ya que muchos se sorprendieron por su apariencia "añejada" que tenía la famosa.

Y es que la mayoría de sus seguidores tienen la imagen de la "Reina del Pop" como alguien con mucha vitalidad, sin embargo, en esta ocasión para ellos fue extraño verla caminando a paso lento, auxiliada por un integrante de su personas, y usando lentes oscuros y una especie de chal largo y un sobrero que le cubría la cabeza.

El video pronto generó preocupación y sorpresa entre algunos de sus seguidores, sin embargo, hubo otros que defendieron a la mujer, pues aseguraron que sigue teniendo la vitalidad que la caracteriza, aunque para ellos es lógico que ocurra algo así, pues la edad que tiene no es para que tenga la misma energía a cuando tenía 30.