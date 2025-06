Para Ana de Armas, 'Ballerina' es una pirueta

Los Ángeles.- Años antes de que Ana de Armas usara un patín de hielo para cortar un cuello en “From the World of John Wick: Ballerina”, coprotagonizó con Keanu Reeves una película muy diferente.

El thriller erótico "Knock Knock", estrenado en 2015, fue la primera película de De Armas en Hollywood. De Armas, nacida y criada en Cuba, acababa de llegar a Los Ángeles tras actuar en España. El inglés era nuevo para ella, así que tuvo que aprenderse sus diálogos fonéticamente.

“Fue duro y a veces me sentía miserable y muy sola”, dice en una entrevista. “Pero quería demostrar mi valía. Recuerdo estar en reuniones con productores y me decían: 'Bueno, nos vemos dentro de un año cuando aprendas inglés'. Antes de irme de la oficina, les decía: 'Nos vemos en dos meses'”.

Desde "Knock Knock", su ascenso al estrellato ha sido uno de los más meteóricos de la última década. Lució radiante incluso como holograma en "Blade Runner 2049". Se robó el espectáculo en la película estelar de Rian Johnson "Knives Out". Pasó como un rayo por la película de Bond "Sin tiempo para morir". Fue nominada al Óscar por su papel de Marilyn Monroe en "Blonde " .

Y ahora, 10 años después de esas escenas con Reeves, de Armas protagoniza por primera vez una gran película de acción de verano. En "Ballerina", que se estrena este viernes, la evolución de de Armas como una estrella de acción improbable alcanza un clímax espectacular, heredando el manto de una de las franquicias más estimadas y con mayor número de víctimas.

“Es un momento importante en mi carrera, y lo sé. Lo veo”, dice. “Me hace recordar de muchas maneras, el solo hecho de estar con Keanu en otra película en un momento tan diferente de mi carrera. Definitivamente me da perspectiva del camino recorrido y de todo desde que nos conocimos. Las cosas han avanzado mucho desde entonces”.

Asumiendo la presión de 'John Wick'

Aunque de Armas, de 37 años, no es nueva en el estrellato cinematográfico ni en la cobertura sensacionalista que conlleva, muchos de los momentos culminantes de su carrera han sido estrenos en streaming. "The Gray Man" y "Blonde" se estrenaron en Netflix. "Ghosted" se estrenó en Apple TV+. Pero "Ballerina" dependerá de De Armas (y de su inquebrantable fanatismo por "John Wick") para que los espectadores se queden en el cine.

De cara al estreno, los analistas esperaban una recaudación de entre 35 y 40 millones de dólares durante el fin de semana, un resultado sólido para una película derivada que requirió extensas repeticiones de rodajes. Las críticas, en particular para De Armas interpretando a una bailarina asesina, han sido positivas.

“Hay mucha presión”, dice el director Len Wiseman. “Es mucha carga sobre sus hombros. Pero ella será la primera en decirte: 'Ponte a trabajar. Deja que yo lleve el peso. Estoy totalmente dispuesta'”.

De Armas, cuyos talentos incluyen la capacidad de estar presente y ser agradable incluso en las alfombras rojas más frenéticas, ha hecho el trabajo de viajar por todo el mundo para hacer de "Ballerina" un gran acontecimiento: apareció en CinemaCon , comió alitas picantes con entusiasmo y desvió alegremente las preguntas sobre su próxima película, "Deeper", con Tom Cruise .

Sin embargo, para alguien que se siente tan cómoda bajo los focos, uno de los datos más interesantes sobre De Armas es que vive parte del tiempo en ese bastión de jóvenes de primera línea: Vermont.

“Sí, sorprendió a mucha gente”, dice riendo. “En cuanto llegué allí, supe que sería un lugar que me traería felicidad, tranquilidad y paz. Pero sé que para una cubana a la que no le gusta mucho el frío, es muy extraño”.

“Esto ha sido una sorpresa”

Llegar al norte de Nueva Inglaterra es tan inesperado como conseguir una película de acción como "Ballerina". Creció con la convicción, desde los 12 años, de que sería actriz. Pero estudió teatro.

“Nunca pensé que iba a hacer acción”, dice de Armas. “Lo que me resultaba familiar era ver a actores cubanos en la televisión y el cine. Esa era mi realidad. Era todo lo que conocía, así que los actores a los que admiraba eran esos”.

De Armas también tenía asma grave, lo que hace que algunas de las cosas que hace en “Ballerina” (una película con un duelo de lanzallamas) le resulten aún más notables.

“No podía hacer nada”, recuerda. “No podía correr. A veces no podía jugar con mis amigos. Tenía que quedarme en casa y estar quieta para no tener un ataque de asma. Así que nunca me consideré una persona atlética ni capaz de correr solo una cuadra. Así que esto ha sido una sorpresa”.

A los 14 años, audicionó y entró en el Teatro Nacional de La Habana. Cuatro años después, con la ciudadanía española por parte de sus abuelos, se mudó a Madrid para dedicarse a la actuación. Al llegar a Los Ángeles en 2014, tuvo que empezar de cero.

Ahora, como una de las principales estrellas latinas de Hollywood, ha visto cómo caminos migratorios como el suyo se han vuelto cada vez más arduos, si no imposibles. Al día siguiente de su entrevista con The Associated Press, el gobierno de Trump anunció la prohibición de viajes a 12 países y fuertes restricciones para ciudadanos de otros países, incluyendo Cuba.

“Llegué aquí en un momento en el que las cosas eran definitivamente más fáciles en ese sentido”, dice de Armas, quien anunció su entonces inminente ciudadanía estadounidense mientras presentaba “Saturday Night Live” en 2023. “Así que me siento muy afortunada por ello. Pero es difícil. Todo lo que está pasando es muy difícil, muy triste y un verdadero desafío para mucha gente. Definitivamente desearía que las cosas fueran diferentes”.

"Ella no solo disfruta de la vista"

Chad Stahelski, director de las cuatro películas de "John Wick" y productor de "Ballerina", estaba a punto de comenzar la producción de "John Wick: Capítulo 4" cuando el productor Basil Iwanyk y Nathan Kahane, presidente de Lionsgate, lo llamaron para programar una videollamada por Zoom sobre el casting de De Armas. Vio rápidamente todas las escenas en las que había participado.

"¿Cuántas personas habrían interpretado a la chica Bond de una forma tan boba?", dice. "Sé que puedo endurecer a la gente. Sé que puedo convertirlos en asesinos, pero conseguir el encanto, el cariño y el humor de alguien es más complicado. Pero ella lo tenía".

En “Knives Out”, Stahelski vio a alguien que podía pasar de estar asustado e inseguro a una mirada de “te voy a apuñalar en el ojo”.

"Me gusta eso en mis héroes de acción", dice. "No quiero ver la atmósfera estoica de superhéroe donde todo va a estar bien".

Pero no fue solo su actuación ni su carisma lo que convenció a Stahelski. Fue la historia de su vida.

“'John Wick' es puro trabajo duro, y no me refiero solo al entrenamiento. Tienes que amarlo y darlo todo”, dice Stahelski. “Cuando escuchas su historia sobre cómo empezó a actuar desde los 12 años, lo que sacrificó, lo que hizo, eso es lo que me llamó la atención. 'Oh, es una perseverante. No solo disfruta del paisaje, sino también del ascenso'”.

Cuando le leen esa cita, De Armas se ríe y acepta.

“Siendo cubana, con mi crianza, mi familia y todo lo que he hecho, nunca he tenido un plan B”, dice. “Nunca he tenido esa idea de: ‘Bueno, si no funciona, mi familia puede ayudar’. O: ‘Puedo dedicarme a otra carrera’. Esto era todo. Y también sabía que, además de ser lo que más amaba, esta era mi supervivencia. Así es como vivo. Así es como me alimento y alimento a mi familia. Así que también es un sentido de, no sé, responsabilidad”.

Eso la hace recordar cuando estaba tratando de triunfar en Hollywood, pronunciando palabras, tratando de no decepcionar a directores cuyas instrucciones apenas podía entender, tratando de no sentirse intimidada por la estrella de acción frente a ella que acababa de terminar de filmar la primera "John Wick".

“Estaba tan comprometida con ello”, dice. “Estaba tan interesada en intentarlo, en intentarlo. Cuando intento algo, lo hago lo mejor que puedo, sea lo que sea. Entonces puedo decir: Lo intenté”.