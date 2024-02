Paquita la del Barrio envía consejo a Belinda tras lanzar el tema 'Cactus'

Belinda lanzó ayer a través de las distintas plataformas su nuevo tema "Cactus", canción que era esperada por muchos de sus belifans debido a que para muchos, este tema fue una clara tiradera, al estilo Shakira, en contra del su expareja Cristian Nodal, con quien estuvo en una relación llena de escándalos de todo tipo.

Sobre esto ya reaccionó nada más y nada menos que Paquita la del Barrio, quien con todos sus años de experiencia en situaciones de este tipo, envió una serie de consejos a la cantante hispanomexicana.

La intérprete de "Rata de Dos Patas" la instó a a enfocarse en reconstruir su vida, siguiendo el ejemplo del intérprete de “Botella tras botella”. En una conferencia de prensa, expresó que era demasiado joven para llorar por alguien y podía encontrar sin duda a alguien más.

"No tiene caso derramar una lágrima por nadie. Me ha tocado vivirlo y no he ganado nada de eso. Yo ya no voy a llorar por nadie, y ella, tan joven, menos debería (...) (Belinda) tiene la facilidad de conocer a otra persona y olvidarse del otro; además hay que entender que no se le puede obligar a un hombre a quererla", sentenció la experimentada mujer.

A pesar de las adversidades amorosas, Paquita no ha perdido la fe en el amor. Incluso animó a las mujeres a no perderse la experiencia del matrimonio, una vivencia que ella compartió durante 30 años hasta el fallecimiento de su esposo Alfonso Martínez en el año 2000.