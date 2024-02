Papá del ganador de 'La Voz Kids' niega haberle robado el premio a su hijo

El padre de Roberto Xavier, el niño que ganó el reality de "La Voz Kids" en 2019, salió en su defensa después de que el ahora adolescente reveló en un video que su papá abandonó a su familia con todo y el premio de 500 mil pesos para nunca más volver.

Por medio de un video subido a TikTok, un hombre que asegura ser el padre del ganador de “La Voz Kids”, se defendió de las críticas que ha recibido en los últimos días.

“Soy el papá de Roberto Xavier, ganador de la edición 2019 de 'La Voz Kids', por este mismo medio se me ha calumniado, se me ha agredido por una declaración de que me robé el dinero de él, cosa que él afirmó en una página por estar mal informado”.

El hombre aseguró que el dinero que ganó Roberto Xavier forma parte de un fideicomiso dedicado a los estudios del adolescente.

“Sí, existe tal premio el cual está en un fideicomiso para sus estudios, que ni yo ni su mamá ni nadie puede tocar porque son para ese fin, para sus estudios, a la gente que me ha estado calumniando bendiciones”.

El padre del cantante le mandó un saludo y dijo que la polémica que ahora los rodea no afecta su relación.

“A mi hijo, si estás viendo esto, te amo. Aquí voy a estar siempre para ti, no pasa nada, síguele echando ganas al estudio, a lo que te gusta, la música”.

Finalmente, el señor Roberto dijo que no ha podido ver a su hijo desde hace cuatro años y que lo único que sabe de él es por medio de las redes sociales.

“Teniendo derecho, se me ha negado verlo en un promedio de cuatro años que no lo veo, esporádicamente lo veo en las redes y me da gusto que siga los pasos que yo le enseñé en el ámbito musical”.

Tras volverse viral que supuestamente el padre de Roberto Xavier le había robado el dinero, la hermana del joven también señaló que su papá no le había quitado el premio al adolescente.