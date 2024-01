Paola Suarez ya perdonó a su ex tras haberla golpeado

Paola Suárez durante una entrevista reciente para el programa matutino ‘Hoy’, reveló detalles preocupantes sobre su experiencia previa de violencia con su expareja Jesús ‘N’

Cargando...

Compartió con el público que esta no fue la primera vez que enfrentó actos violentos por parte de su ex prometido. La influencer aseguró que esta vez no permitirá que se repita la misma situación.

A pesar de la gravedad de la situación, Paola Suárez sorprendió al expresar que ha perdonado a su agresor.

“Yo ya lo perdoné. Estaba aquí acostada, me encomendé a Dios, a una virgencita que tengo ahí y lo perdoné”, declaró Paola Suárez durante la entrevista.”

Cargando...

La influencer dejó en claro que su decisión de perdonar busca dejar atrás su pasado y no aferrarse al resentimiento. Sin embargo, afirmó que no retirará la denuncia, subrayando que su perdón es personal y no exime a su agresor de enfrentar las consecuencias legales de sus acciones.