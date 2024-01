Paola Suárez revela que ya perdonó a su agresor y le llueven las críticas

Paolita Suárez sigue causando polémica en sus redes sociales por las actualizaciones que han ocurrido relacionadas con el caso de maltrato que recibió de manos de su entonces pareja José de Jesús.

La influencer ha sido muy transparente en sus redes sociales y con todos sus seguidores sobre su sentir y cómo ha sobrellevado esta agresión y todo lo que implica el término de su relación con el joven a raíz del maltrato que sufrió. Pero ahora la integrante de "Las Perdidas" ha provocado el enojo de muchos de sus fans después de que recientemente reveló que ella ya perdonó a José de Jesús, así lo dijo durante una entrevista que dio para el programa matutino "Hoy".

Además, en el programa habló de otros detalles íntimos con su entonces pareja, de quien dijo que ya desde antes había sufrido agresiones físicas, pues desde el 27 de marzo la había golpeado.

“La justicia te la puede dar Dios, es lo único que te puedo decir, porque yo ya lo perdoné. Estaba aquí acostada, me encomendé a Dios, a una virgencita que tengo ahí y lo perdone”, declaró.

Esto no quiere decir que la influencer retiró su denuncia en contra de su expareja, sino qu se trató de un perdón espiritual. Paola Suárez explicó que para ella es muy importante dejar de pensar en la agresión física en sí para poder comenzar a trabajar en ella misma y confía en que tendrá justicia de alguna u otra manera.

Y es que ya desde antes en sus redes sociales había expresado esta postura, donde aseguró que había perdonado a su presunto agresor pues dejó bien en claro que aún lo seguía queriendo, ya que el amor no se termina de un día para otro, mencionó la joven entre lágrimas.

“Si la justicia lo perdona, no lo perdona, hace o deshace, yo siento que algún día va a pagar todo lo que me hizo, hace o va a hacer. Creo que el único que tiene el poder de hacer justicia aquí es Dios. De este mundo no nos vamos sin pagar todo lo que hemos hecho”, agregó la "Perdida" durante su comentario en "Hoy".