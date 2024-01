Paola Suárez encarará a su agresor en programa en vivo, ¿cuándo y dónde será?

Paola Suárez ha estado pasando por una situación complicada después de la agresión que sufrió a manos de su expareja, situación en la que poco a poco se han estado revelando más detalles de los motivos, así como de la tormentosa relación que había vivido los dos en su intimidad fuera de las cámaras.

Lo que no quedará "off the record" será el careo que tendrán los dos involucrados. Y es que Paola, la "Perdida", enfrentará de cara a cara a su agresor, José de Jesús, y lo hará durante una trasmisión en vivo del matutino "Hoy". Así fue enunciado por Sebastián Reséndiz en el matutino la mañana de este lunes 15 de enero, desde una transmisión especial que realizaron en Guanajuato y contando con la compañía de Wendy Guevara.

“Aquí, Paola se va a encarar, va a tener un careo con este chico, entonces vamos a ver lo que sucede porque Paola sigue firme con su denuncia”, expresó el corresponsal. Algo por lo que incluso Martha Figueroa bromeó con presentarlo sin movimiento: "Oigan pero que lo traigan amarrado...".

De acuerdo a la información proporcionada por los presentadores del matutino que lo transmitirá, todo ocurrirá la mañana del miércoles 17 de enero, completamente en vivo. Aunque no dieron mayores detalles sobre cómo será dicho suceso, pues podría ser presencial o a distancia, algunos no han tomado a bien que dicho careo se realice a días de que la famosa pudo haber sido una víctima mortal.

En el contexto del altercado, José de Jesús ha pasado varias horas en el Ministerio Público de León formulando su denuncia contra Suárez. Aunque enfrenta acusaciones de violencia y de intentar sustraer dinero de la influencer, él sostiene que actuó en defensa propia.

En un comunicado a través de redes sociales, aduce que Paola Suárez intentó estrangularlo, por lo que él se defendió repeliendo el ataque. José de Jesús negó haber golpeado directamente a Suárez, describiendo el incidente como un empujón que resultó en que Suárez se lesionara al chocar con una lámpara