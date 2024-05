Paola Durante revela que Jorge Gil está en silla de ruedas y mal de salud

La modelo y presentadora Paola Durante recién abrió su canal de YouTube para dar su versión del asesinato de Paco Stanley, pero también ha hablado de los personajes que rodearon el caso como el periodista Jorge Gil.

De acuerdo con la modelo, hace unos meses su hermano vio a Jorge Gil, sin embargo, no se encontraba en muy buenas condiciones, ya que mencionó estaba en una silla de ruedas y con la cabeza agachada.

“Yo creo que ahora está pagando con el estar encerrado, no sabemos nada de él. Mi hermano lo vio hace meses en silla de ruedas, lo vio con la cara agachada, lo vio mal y pues creo que cuando tú haces algo mal la vida te lo cobra no en el infierno sino en la vida real y si no haces nada mal, la vida te lo recompensa con este tipo de cosas”, declaró Paola.

En su video, la conductora negó que tuviera una relación con Gil y dijo que era un hombre muy serio y que solo habló con él cuando fue a visitarlo al hospital.

“Fuimos a comprar una tarjeta, un regalo, lo vi muy serio y después él dijo en su libro que yo me acerqué y le dije que yo le pregunté ‘qué viste’, en ningún momento pasó eso, estaba su esposa, estaba mi amiga, y pues la verdad se hace raro verlo tan así”, dijo Paola Durante en su programa de YouTube.

Además, Jorge Gil amenazó a Mario Bezares cuando estaba detenido en el reclusorio. “Veo acercarse a Jorge Gil y le dijo a Mario ‘no te las vas a acabar, te vas a refundir en la cárcel, de aquí no vas a salir”, recordó Paola.