Paola Durante dice que pedirá su parte del pastel por la serie de Paco Stanley

Paola Durante no se ha quedado callada ni de brazos cruzados luego de la polémica que se ha generado con la serie "¿Quién lo Mató?", que aborda el caso del asesinato del famoso conductor Paco Stanley.

Durante ha manifestado que, además de querer que su historia sea contada con precisión y respeto, busca una compensación económica por el uso de su imagen y su historia personal.

"Solo reparta el pastel y ya, es lo único que pido. Para qué miento, así como muchos años me decían... También por el dinero hay que aceptarlo, las cosas como son y yo nunca he mentido en nada, y esta vez tampoco voy a mentir. También quiero de ese pastelillo, no es por enojo, sino porque creo que es lo correcto, creo que estoy en todo mi derecho”, dijo la ex modelo.

A pesar de sus demandas, Durante no está enojada con la producción ni con Belinda. De hecho, muestra entusiasmo por la elección de la cantante para interpretarla:

"No estoy enojada, al contrario, qué padre que hablen de mí, qué padre que Belinda, esa belleza de mujer, me represente. Vamos a ver, estoy ansiosa por ver ese capítulo, sé que es de los últimos y justo termina el día que murió Paco Stanley."